Aydın’ın Germencik ilçesinde bu yıl 28’incisi gerçekleştirilen Çamköy Boğa Güreşi Festivali, renkli görüntüler ve büyük heyecan yaşattı. Türkiye’nin farklı bölgelerinden gelen boğa sahipleri ile güreş tutkunları, gün boyu süren organizasyonda buluştu.

Çamköy’de festival coşkusu!

Çamköy Boğaseverler Derneği liderliğinde gerçekleştirilen festival, sabahın erken saatlerinden itibaren yoğun katılımla düzenlendi. Özellikle Germencik ve çevre ilçelerden çok sayıda vatandaşın katıldığı etkinlik alanında adeta bayram havası meydana geldi.

63 çift boğadan kıyasıya mücadele!

Festivalin en dikkat çeken noktalarından biri ise arenadaki mücadeleler olarak göze çarptı. Farklı kategorilerde güreşen boğalar, rakiplerini saf dışı bırakmak için kıyasıya bir mücadele sergiledi.

“Daha büyük organizasyon” mesajı

Festivale katılan Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, organizasyona emek verenlere teşekkürlerini iletti.

Festivalin bölge kültürü açısından önemli bir noktada olduğunu ifade eden Zencirci, ilerleyen süreçte Germencik genelini kapsayan daha geniş çaplı bir boğa güreşi organizasyonu düzenlemek istediklerini ifade etti