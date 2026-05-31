Aydın’ın Didim ilçesi Akbük Mahallesi'ndeki bir evde amcasına ait ruhsatlı tabancayla oynayan 7 yaşındaki Selahattin P., silahın ateş alması sonucu kendini vurdu. Küçük çocuk, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Soruşturma başlatan emniyet güçleri, silahın sahibi olan amcayı gözaltına aldı.

Kanlar içinde yerde bulundu

Olayın detayları, evdeki trajedinin büyüklüğünü gözler önüne seriyor. Odadan gelen tek el silah sesini duyan aile bireyleri, hızla içeri koştuklarında Selahattin P.'yi kanlar içinde yerde hareketsiz yatarken buldu. Zamanla yarış başladı.

Şok geçiren aile, ambulans beklemek yerine yaralı çocuğu kendi imkanlarıyla alelacele Didim Devlet Hastanesine yetiştirdi. Hastanede acil müdahaleye alınan küçük çocuk, doktorların yoğun çabasına rağmen yaşama tutunmayı başaramadı. Hastane koridorları yasa boğuldu.

Silah sahibi amca gözaltında

Namludan çıkan kurşunun küçük Selahattin’in ölümüne yol açmasının ardından savcılık jet hızıyla adli süreç başlattı. Polis ekipleri evde detaylı bir olay yeri incelemesi gerçekleştirdi.

Soruşturmayı derinleştiren Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihmali olduğu gerekçesiyle hayatını kaybeden çocuğun amcası V.P.'yi gözaltına aldı. Ruhsatlı silahın muhafaza koşulları ve olayın meydana geliş şekli titizlikle inceleniyor. Gözaltındaki amca V.P.’nin emniyetteki sorgusu ve işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

