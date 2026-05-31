Aydın’ın gözde turizm merkezlerinden biri olan Didim’de Kurban Bayramı tatilini geçiren vatandaşlar dönüş yoluna başladı. 9 günlük tatilin sona ermesine bir gün kala başlayan yoğunluk sebebiyle Didim-Söke kara yolunda araç trafiği dikkat çekici bir noktaya ulaştı.
Özellikle öğle saatlerinden itibaren yoğunlaşan trafik nedeniyle bazı noktalarda uzun araç kuyrukları meydana gelirken, sürücüler ilerlemekte zaman zaman zorlandı.
Yoğun araç akışı!
Bayram tatili boyunca Didim, Akbük ve çevresindeki turistik bölgelerde kalan vatandaşların aynı anda dönüşe geçmesi kara yolunda yoğunluğu da beraberinde getirdi. Didim-Söke güzergahında araçların zaman zaman düşük hızla ilerlediği gözlerden kaçmadı.
Trafik ekiplerinden denetim!
Yaşanan yoğunluk sebebiyle trafik ekipleri güzergah üzerindeki denetimlerini sıklaştırdı. Ekipler, olası kazaların önüne geçebilmek amacıyla sürücülere hız limitlerine uyulması, emniyet kemeri kullanılması ve takip mesafesinin korunması konusunda uyarılarda bulundu.