Aydın’ın Didim ilçesi açıklarında denizde sürüklenen özel teknedeki 4 kişi, Sahil Güvenlik ekipleri tarfaından kurtarıldı. Motor arızası sebebiyle hareket kabiliyetini yitiren tekneden yapılan yardım çağrısının ardından bölgede kısa sürede çalışma gerçekleştirildi.

Olay, Didim açıklarında gerçekleşti. Denizde ilerlerken motorunda arıza meydana gelen özel tekne kontrolden çıkarak sürüklendi. Teknede bulunan vatandaşların yardım talebinde bulunmasının ardından ekipler harekete geçti.

Bölgeye sevk edildiler!

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre, ihbarın alınmasının ardından bölgeye Sahil Güvenlik botu intikal etti. Ekipler, kısa sürede arızalanan tekneye ulaşarak kurtarma çalışmasını gerçekleştirdiler.

Denizde sürüklenen teknedeki 4 kişinin güvenli şekilde tahliye edildiği ifade edildi.

Didim Marina’ya getirildiler!

Sahil Güvenlik ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışma neticesinde teknedeki vatandaşlar güvenli şekilde kurtarılarak Didim Marina’ya getirildiler. Olayda herhangi bir yaralanma ya da can kaybının yaşanmadığı ifade edildi.