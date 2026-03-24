Son Mühür- Geçtiğimiz hafta Başbakan Sanae Takaichi'nin Beyaz Saray'da ilginç dansıyla gündem olan Japonya, Çin'in Tokyo Büyükelçiliğini basan Japon bir subay nedeniyle sıkıntılı anlar yaşıyor.

Çinli diplomatlara tehdit...

South China Morning Post gazetesinin haberine göre,

''Bu sabah Japon bir subay, Tokyo'daki Çin Büyükelçiliğine zorla girerek Çinli diplomatları tanrı adına öldürmekle tehdit etti.

Çin Dışişleri Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada, Tokyo'daki büyükelçiliğinde meydana gelen ve “zorla girme” olarak nitelendirdiği olayın ardından Japonya'ya şiddetli bir protesto notası gönderdiğini ve itirazda bulunduğunu duyurdu.''

Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada olayın Viyana Sözleşmesi'ne aykırı olduğu vurgulanarak kabul edilemez olduğu hatırlatıldı.

Büyükelçilik duvarını tırmanıp zorla içeri girdikten sonra Çinli diplomatları “Tanrı adına (in the name of God)” öldürmekle tehdit eden saldırganın 20'li yaşlarda bir teğmen olduğu ve olyın ardından gözaltına alındığı öğrenildi.



İki ülke arasında Tayvan krizi...



Japonya Başbakanı Sanae Takaichi'nin 7 Kasım'da Çin'in Tayvan'a olası bir saldırısının Tokyo'dan askeri bir tepkiye yol açabileceğini söylemesinin ardından iki ülke arasında tansiyon yükselmişti.

Çin, Japonya'nın kırmızı çizgiyi aştığı uyarısında bulunmuş, Japonya'ya yönelik Çin'den gelen turistik ziyaretler bıçak gibi kesilmişti.