Son Mühür/ Emine Kulak – Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) içinde yaşanan mutlak butlanın ardından parti içi hareketlilik ve istifa dalgası sürüyor. Son olarak İzmir’in Güzelbahçe ilçesinde, CHP’li Belediye Meclis Üyesi Çağlayan Bilgen yaptığı açıklama ile partisinden ve meclisteki görevinden istifa ettiğini duyurdu. Yaşanan istifanın ardından CHP Güzelbahçe İlçe Başkanı Devrim Seyrek, parti içindeki gelişmelere ve istifaların arkasında bir baskı unsuru olup olmadığı iddialara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Baskı mı kuruldu?

İstifalarının devamının gelip gelmeyeceği yönündeki soruları yanıtlayan CHP’li Seyrek, Çağlayan Bilgen’in istifasını kamuoyu ile paylaştığını belirterek, “İstifaların devamı gelir konusunda bilgim yok, Çağlayan Başkan da bize bu bağlamda bir bilgi verip de istifa etmiş değil. Çağlayan Bilgen neden istifa ettiğini açıkladı. Başka ilçelerde belki gerçekleşebilir ama bir baskı mı kuruldu şeklinde sorular soruldu. Güzelbahçe’de bütün kararları ortak aldık. Kendisi aynı zamanda grupbaşkanvekili idi. Dolayısıyla bir baskı söz konusu değildi” dedi.

“Özgür Özel neredeyse biz oradayız”

Mutlak Butlan’ın ardından görevden alınan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ‘CHP’de yollar tükenene kadar mücadele edeceğiz, yolar biterse yeni parti arayışına gireriz’ yönündeki açıklaması hafızalarda yerini korurken, Güzelbahçe İlçe başkanı Devrim Seyrek, istifalar ve siyasi hayatı hakkında, “Biz seçilmişleriz. Seçilmiş genel başkanın arkasında bir tavır alıyoruz. Seçilmiş genel başkanımız neredeyse biz oradayız” şeklinde konuştu. Özgür Özel önderliğinde kurulabilecek yeni bir parti alternatifine açık kapı bırakan Seyrek, olası bir yol ayrımının sinyalini verdi.