Son Mühür- Ekol TV'nin haberine göre; Ufuk Özkan’ın yakınları, ünlü oyuncunun Beşiktaş’taki evinde intihar girişiminde bulunduğunu fark ederek yetkililere haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Özkan’ı hastaneye kaldırdı. Tedavi altına alınan oyuncunun hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Paylaşımı dikkat çekti

Olaydan kısa süre önce sosyal medyada yaptığı bir paylaşım da dikkat çekti. Özkan, çocukluk fotoğrafı ile güncel halini yan yana getirerek, “Bir varmış bir yokmuş” notunu düşmüştü. Bu paylaşım, yaşananların ardından takipçileri tarafından yeniden gündeme taşındı.

Daha önce sağlık ve maddi sorunlarla gündeme gelmişti

Ünlü oyuncu, geçmişte karaciğer yetmezliği nedeniyle uzun süre hastanede tedavi görmüştü. Ayrıca, eski eşiyle yaşadığı nafaka krizi nedeniyle kamuoyuna yaptığı açıklamalarda ekonomik sıkıntılar yaşadığını dile getirmiş ve “Kiramı bile zor ödüyorum” ifadeleriyle gündem olmuştu.

Türk televizyonlarının tanınan isimlerinden

Ufuk Özkan, televizyon kariyerinde pek çok yapımda başrolde yer aldı. “Geniş Aile” dizisindeki Cevahir rolüyle geniş kitleler tarafından tanınan oyuncu, ayrıca “Zengin Kız Fakir Oğlan”, “Kalk Gidelim” ve “Hayat Bazen Tatlıdır” gibi yapımlarda da rol aldı.