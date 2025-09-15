30 yıllık editörlük kariyerinin ardından yazarlığa adım atan Ece Özbaş, 2017’de yayımladığı Sihrin Kovulmuş Melekleri romanı için uzun bir hazırlık süreci yürüttüğünü söyledi.

Harut ve Marut’tan yola çıkarak kurguladığı hikayeyi Mezopotamya atmosferinde işlemek için dinler tarihi profesörleriyle görüştüğünü, mitoloji uzmanlarıyla çalıştığını ve Mardin, Şanlıurfa, Gaziantep gibi şehirlerde saha araştırmaları yaptığını belirtti.

“Bu kitap benim için bir mühürdü” diyen Özbaş, romanı sosyal medyada tanıtım fragmanlarıyla duyurduğunu ve eserin bir üçleme projesi olduğunu hatırlattı.

“Atiye” dizisini izlediğinde şok yaşadı

Aralık 2018’de yayımlanan Atiye dizisini ilk kez izlediğinde büyük bir şaşkınlık yaşadığını ifade eden Özbaş, “İzledikçe beynimden aşağı kaynar sular indi.

Karakterler, olay örgüsü çok benziyordu. Avukat arkadaşlarım bile yüzde 50’den fazla benzerlik olduğunu söyledi” dedi. Özbaş, bunun üzerine Netflix’e ve yapımcılara dava açmak zorunda kaldığını belirtti.

Şengül Boybaş da “Benim eserim değil” dedi

Dizinin resmi olarak Şengül Boybaş’ın Dünyanın Uyanışı adlı kitabından uyarlandığı belirtilse de Özbaş, çarpıcı bir ayrıntı paylaştı. Boybaş’ın da “Bu eser benim kitabımdan alınmadı” diyerek yapımcılara dava açtığını açıkladı.

“Onun da bilirkişi raporu var. Yani eser sahibi bile dava açtı” diyen Özbaş, kendisine yönelik “faydalanmaya çalışıyor” suçlamalarının gerçeği yansıtmadığını savundu.

Bilirkişi raporları: “Yüzde 70 benzerlik”

5 yıldır süren dava sürecinde ilk bilirkişi raporunun dizide yüzde 70 oranında intihal bulunduğunu tespit ettiğini belirten Özbaş, sonraki raporlarda da benzerliklerin kabul edildiğini söyledi. Ancak bazı raporların detay vermeden “benzerlik var” demekle yetindiğini vurguladı.

“10 yıllık araştırma emeğim var. Cevherimi kimseye kaptırmak istemiyorum” diyen Özbaş, davayı mali kazanç için değil, hakkını teslim almak için sürdürdüğünü ifade etti.

“Kariyerim önümde engellendi”

Süreç boyunca kendi projelerinin de sekteye uğradığını anlatan Özbaş, televizyon kanallarına götürdüğü senaryoların “Aman Atiye’ye benzemesin” diyerek geri çevrildiğini söyledi.

“Benim projemden esinlenildiği için şimdi kendi önüm kapanıyor. Bu çok dramatik” diyen Özbaş, eserlerinin ekranda yer bulmasını istediğini dile getirdi.

“Adalet bizden yana olacak"

Yazar Atilla Ağırbaş da davaya tanıklık ederek Özbaş’a destek verdi. Ağırbaş, “Ece Hanım’ın haklı olduğuna inanıyoruz. Bu iş 2026 gelmeden bitecek. Adalet bize hakkımızı teslim edecek” ifadelerini kullandı.

Özbaş ise süreci şöyle özetledi: “Kaygım yok çünkü o benim eserim. Para için mücadele etmiyorum. Tek isteğim hakkımın teslim edilmesi.”