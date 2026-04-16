Son Mühür/ Emine Kulak- 1980 yıllardan bu yana küresel ölçekte önemli bir halk sağlığı sorunu olmaya devam eden HIV vakalarında son dönemde artış gözlemleniyor. Özellikle genç nüfus arasında yükselen vakalara dikkat çekilerek korunma yönetmeleri konusunda uzmanlar uyarılarda bulunuyor.

İzmir Tabip Odası Başkanı Yüce Ayhan, artışın yalnızca son döneme özgü olmadığını belirtirken, “Son zamanlarda değil aslında genel anlamda artış var. Özellikle genç nüfusta artış gözlemleniyor” dedi.

“Cinsel temaslarda korunulmalı, partner seçimlerinde dikkat”

Virüsün başlıca bulaşma yollarına değinen Ayhan, “Virüs kan ve cinsel temas yollarıyla bulaşıyor. Ortak kullanılan kesici ve delici aletlerin ciddi risk taşıyor. Ortak kullanım alanlarında özellikle manikür, pedikür kurallarına dikkat edilmeli. Cinsel temaslarda korunma yöntemleri ihmal edilmemeli, çoklu partnerler seçimlerinde dikkat edilmeli” diye konuştu.

“İlaçlar rahatlattı ama güvenmemek gerekir”

Son yıllarda HIV'e karşı geliştirilen ilaçların toplumda bir rahatlama algısı oluşturduğunu dile getiren Ayhan, “Virüs üzerine ilaçların geliştirilmesi nedeniyle halkta rahatlama olduğunu söyleyen Ayhan, “Son yıllarda HİV’e yönelik koruyucu ilaçlar geliştirildi. Bu yüzden bir rahatlık da oluşmuş olabilir. Ancak ilaçlara yüzde yüz güvenmemek gerekir” şeklinde konuştu.