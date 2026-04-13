Ekran başındaki seyirciler bu ani değişikliğin ardından hemen arama motorlarına yönelerek Tuğba'nın yeni kayınvalidesinin kim olduğunu ve geçmişini yoğun bir şekilde araştırmaya koyuldu. Yarışmadaki yeni dengeler ve gelin kaynana arasındaki uyum büyük bir merak konusu haline geldi.

Nuray Hanım stüdyoya girdiği andan itibaren dinamik tarzı ve iddialı sözleriyle tüm dikkatleri üzerine çekti. Tuğba ise yeni kayınvalidesine duyduğu güveni açıkça dile getirerek rakiplerine gözdağı verdi. Keşke en başından beri Nuray abla ile yarışsaydım diyen Tuğba, artık sırtının yere gelmeyeceğini iddia etti.

Fenomen yarışmacıların bir arada ter döktüğü 13 Nisan Pazartesi günkü bölümde yeni ikilinin performansı yakından takip edildi. Günün sonunda Tuğba 10 puan alarak üçüncü sırada yer alırken, günün birincisi Fatoş oldu ve yarım altını yakasına taktı. Seyirciler şimdi eski kayınvalide Süheyla Hanım'ın ardından bu yeni ikilinin yarışmada nasıl bir performans sergileyeceğini adım adım izliyor.

Gelinim Mutfakta Nuray Gülal daha önce kiminle yarıştı

Yarışmanın sıkı takipçileri Nuray Hanım'ın yüzünü ekranlardan çok iyi tanıyor. Nuray Gülal, Gelinim Mutfakta programına ilk defa 2021 yılında katılarak hafızalarda yer edindi. O dönem yarışmada kendi gelini Damla Saçıkara ile birlikte puan mücadelesi verdi. İkili 18 Ekim 2021 tarihinde programa dahil olarak rakiplerine karşı ter döktü.

Ancak bu zorlu ekran macerası oldukça kısa sürdü ve Nuray Hanım ile gelini Damla 29 Ekim 2021 tarihinde aldıkları düşük puanlar sonucu yarışmaya veda etti. Şimdilerde ise Nuray Hanım kendi gelini yerine Tuğba ile güçlerini birleştirerek yeniden ekranlara döndü. Nuray Hanım programdaki iddialı açıklamalarında gelini Damla'nın da ilerleyen günlerde stüdyoya gelebileceğinin sinyallerini verdi. Bu açıklama eski gelin Damla'nın duruma nasıl bir tepki vereceği sorusunu hemen gündeme taşıdı.

Gelinim Mutfakta Tuğba'nın yeni kayınvalidesi Nuray Gülal kimdir

Televizyon ekranlarına iddialı bir dönüş yapan Nuray Gülal, programdaki tecrübesiyle öne çıkan bir isim olarak hafızalara kazındı. Hırslı yapısı ve açık sözlülüğü ile dikkat çeken yarışmacının geçmişine ve programa dair öne çıkan bazı bilgileri şu şekilde sıralanıyor:

İlk ekran tecrübesini 2021 yılında kendi gelini olan genç yarışmacı Damla Saçıkara ile yaşadı.

O dönem mutfakta aldığı düşük puanlar sebebiyle 29 Ekim tarihinde programa elenerek veda etti.

Şimdilerde eski kayınvalide Süheyla Hanım'ın yerine Tuğba'ya mutfakta destek olmak için stüdyoya adım attı.

Kendi öz gelini yerine tamamen farklı bir yarışmacı ile takım kurması program tarihinde büyük bir sürpriz yarattı.

İzleyiciler bu yeni işbirliğinin Tuğba'ya şampiyonluk yolunda avantaj sağlayıp sağlamayacağını büyük bir merakla bekliyor.