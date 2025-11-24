Show TV'nin sevilen programı Gelin Evi'nde yeni hafta 24 Kasım Pazartesi günü başladı. Haftanın ilk yarışmacısı 25 yaşındaki Gülsüm Çiftçi oldu. 1595. bölümde rakibi dört gelini dev kırmızı yelpaze ve kırmızı gözlüklerle karşılayan Gülsüm, enerjisiyle dikkat çekti.

Gülsüm Çiftçi, henüz 5 aylık evli olduğunu açıkladı. "Kırmızı enerjimle haftaya bomba gibi geldim" diyerek programa iddialı giriş yaptı. Misafirlerine düdük çaldırarak eğlenceli bir karşılama yaptı.

Gülsüm Çiftçi Kimdir? Nereli Kaç Yaşında

Gelin Evi'nin yeni yarışmacısı Gülsüm Çiftçi, Giresun doğumlu. 25 yaşında olan genç gelin, Karadenizli enerjisini programa taşıdı. Evliliğinin ilk aylarında olduğunu vurguladı.

Giresunlu olmasıyla Karadeniz kültürüne vurgu yaptı. Programda evinin dekorasyonunda da yöresel detaylar kullandı. Enerjik kişiliğiyle haftanın favorilerinden biri olmayı hedefliyor.

Gülsüm Çiftçi Ne İş Yapıyor

Gelin Evi Gülsüm Çiftçi, şu anda ev hanımı olarak hayatını sürdürüyor. Profesyonel bir işte çalışmadığını belirtti. Tüm enerjisini evine ve ailesine harcadığını söyledi.

Programda çeyizi, ev dekorasyonu ve sunumlarıyla puan toplamayı amaçlıyor. 150 bin TL'lik büyük ödül için dört rakibiyle yarışacak. Haftanın ilk günü ev sahipliği yaptı.

Gülsüm Çiftçi, kırmızı temalı karşılama konseptiyle öne çıktı. Rakip gelinleri kırmızı gözlük taktırarak eğlenceli dakikalar yaşattı. Sunucu Buse Varol da enerjisini övdü.

Programda evinin temizliği ve düzeni puanlanacak. Gülsüm, misafirperverliğiyle yüksek puan almayı bekliyor. Haftanın ilerleyen günlerinde diğer gelinlerin evlerine gidecek.

Gelin Evi'nin 24-28 Kasım haftası 150 bin TL ödül için devam ediyor. Gülsüm Çiftçi'nin performansı merakla izleniyor. Puanlar ve yorumlar haftanın sonunda belli olacak.

Gülsüm Çiftçi, genç yaşına rağmen iddialı tavrıyla dikkat çekti. Karadenizli geleneğini programa taşıdı. İzleyiciler, haftanın sonucunu heyecanla bekliyor.