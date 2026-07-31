Son Mühür / Yağmur Daştan - Eski başbakan Ahmet Davutoğlu’nun kurduğu Gelecek Partisi’nin feshedilmesi, siyasi kulisleri dalgalandırdı. Davutoğlu’nun bundan sonraki süreçte nasıl yol izleyeceği ve partide atılan adımlar konuşulmaya başlarken Gelecek Partisi’nin önceki il başkanı Onur Sivaslı, yaşananları değerlendirdi. Partinin büyük emekle kurulduğunu ve bu noktaya gelmesinin oldukça üzücü olduğunu vurgulayan Sivaslı, Davutoğlu’nun “Parti siyasetini bıraktık” sözüne de dikkati çekti. Sivaslı, “Genel Başkan ‘Siyaseti bıraktık’ demedi” vurgusu yaptı.

“Zaten Türk siyasetinde hep böyle olur”

Partinin feshedilmesinin hoş olmadığını söyleyerek açıklamalarına başlayan Sivaslı, “Konuşulanlara bakıyorum da insanlar iç tarafta olan mücadeleyi bilmiyorlar. 2019 yılının aralık ayından partiyi kurduk. Manisa’da hatta kuruluş ilan edildiğinde kürsüde ben de vardım. Hatıralarımız çok bu partide, herkesin bir hikayesi var... Büyük umutlarla kuruldu. Sonra insanlar ‘Oy alamadılar’ dedi. Aslında ne kadar oy aldığı değil, fikirleri duyurmak ve Türkiye siyaseti için yapıcı bir rol üstlenmekti. Her parti de iktidar olmak zorunda değil ama fikir beyan ediliyor. İnsanlarda burukluk oldu, bu inkar edilemez. Zaten Türk siyasetinde hep böyle olur. Hiç burukluğu olmayan bir siyasi parti kalmadı. Hareketli olduğumuz bir dönemdeyiz özellikle CHP’de. Bakıldığı zaman hepsinin içinde bir karmaşa var. Şahsi fikrim, bu fesih süreci reel siyasal ve sosyal denge içinde siyaset yapmanın ne kadar zor olduğunu gösterdi” ifadelerini kullandı.

“Kelimeleri iyi seçer”

Davutoğlu’nun fesih açıklamasındaki söylemlerinin oldukça dikkati çektiğini de belirten Sivaslı, “Genel başkan ‘Kirlenmiş siyasi iklim var, bunun bir parçası olmayacağız’ dedi. Tabi ‘Ahlaki mesafe koyuyoruz’ demesi önemli. Ancak en önemli sözü ise ‘Parti siyasetini bıraktık’ dedi. Yani ‘siyaseti bıraktık’ demedi. Ahmet hocanın akademik bir kimliği var başbakanlık yapmış, bu olayı toplumsal tabana yayacak ya da bir düzlem üzerinden mi götürecek onu bilmiyorum. Ancak siyaseti bırakmaz. Kelimeleri iyi seçer. Önemli olan şimdi bu süreci nereye götüreceği” ifadelerini kullandı.