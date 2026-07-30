Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülmekte olan soruşturma çerçevesinde düzenlenen dördüncü dalga operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 7'sinin tutuklandığı öğrenildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülmekte olan soruşturma kapsamında, konut ve konteyner alımları, taşınmaz devirleri, çek hareketleri ile mali ve ticari ilişkiler incelemeye alındı. Başsavcılık tarafından yürütülmekte olan soruşturmada, derneğin mali faaliyetleri dört farklı başlık altında incelemeye tabi tutuluyor. Bunlar arasında konut ve konteyner alımları, şüpheli taşınmaz devirleri, dernek tarafından düzenlenen çeklerin dolaşımı ile mali ve ticari ilişkiler kendine yer buluyor.

Konut ve konteyner alımları inceleme konusu!

Soruşturma dosyasında, Ahbap Derneği'nin 2023 yılında deprem sonrası konut yapımı için bazı şirketlerle anlaşma gerçekleştirdiği ve bu şirketlere bağışlardan önemli miktarda ödeme yapıldığı ifade edildi. Yürütülen incelemeler sonucunda, taahhüt edilen konutların tamamlanmadığı belirtilirken, ilgili şirketlerin yetkilileri ile derneğin satın alma süreçlerinde görev aldığı ifade edilen kişiler hakkında işlem gerçekleştirildi.

Taşınmaz devirleri ve çek hareketleri!

Savcılık tarafından yürütülmekte olan soruşturmada, bazı şirketler ve kişiler tarafından yapılan taşınmaz devirleri de inceleme altına alındı. Bunun dışında dernek adına düzenlenmiş olan bazı çeklerin devri, dolaşımı ve tahsil süreçleri de soruşturma kapsamında değerlendirilirken, işlemlerle bağlantılı olduğu iddia edilen kişiler hakkında da adli işlem gerçekleştirildi.

7 kişi tutuklandı, 6 şüpheli adli kontrolle serbest!

Emniyetteki işlemlerin noktalanması sonrasında adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 7'si savcılık tarafından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, Hüseyin Başaran, Deniz Şimşek, Ayhan Çevik, Murat Yaren, Nejdet Kuy, Emin Arat ve Muhammed Ali Yılmaz'ın tutuklanmasına hükmetti. Diğer 6 şüphelinin ise adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldığı öğrenildi.