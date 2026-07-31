Karayolları Trafik Kanunu çatısı altında hayata geçirilen güncel değişiklikler, Resmi Gazete sayfalarında yayımlanarak resmen yürürlüğe girdi. Alınan yeni kararlara göre, hayatında ilk defa sürücü belgesi sahibi olacak vatandaşları eskisinden çok daha hassas bir süreç bekliyor. Uygulama sadece trafiğe yeni çıkanları kapsamıyor. Daha önce çeşitli nedenlerle belgesi elinden alınan ve yeniden kurs yollarına düşen sürücüler de artık yasa gereği iki tam yıl boyunca aday statüsünde değerlendirilecek. Sürücü kurslarına kayıt yaptırmaya hazırlanan binlerce kişi şu sıralar yeni mevzuatın detaylarını büyük bir merakla araştırıyor.

ADAY SÜRÜCÜLÜK SÜRESİ NE KADAR VE KİMLERİ KAPSIYOR?

Yeni yasaya göre aday sürücülük süresi tam iki yıl olarak belirlendi. Söz konusu kural, ilk defa ehliyet sınavını kazanarak belge almaya hak kazanan kişilerin yanı sıra iptal edilen belgesini yeniden çıkarmak isteyen herkes için istisnasız biçimde geçerli olacak.

İki yıllık bu hassas deneme döneminde direksiyon sallayan kişilerin trafiğe çıkışları ve kural uyumları çok daha sıkı takip edilecek. Trafik kurallarına harfiyen uyum sağlamak, deneyimsiz başlayanlar için ehliyeti elde tutmanın yegane yolu haline geldi.

HANGİ TRAFİK İHLALLERİ EHLİYETİN İPTAL EDİLMESİNE YOL AÇACAK?

İki yıllık izleme aşamasında yasaların belirlediği kritik trafik hatalarını yapan adayların ehliyetleri anında geçerliliğini yitirecek. Cezasız atlatılması gereken en önemli kural ihlallerinin başında alkollü araç kullanımı ve yüksek ceza puanları geliyor.

Mevzuata göre sürücü belgesinin yanmasına sebep olan başlıca eylemler şunlar:

Sürücü belgesine geçici süreyle el konulmasını gerektiren herhangi bir ihlale imza atmak.

Trafik denetimlerinde toplamda 75 ceza puanı sınırını aşmak.

Kullanılan aracın türü fark etmeksizin 0,20 promil üzerinde alkol ile direksiyon başında yakalanmak.

Belirtilen bu kesin iptal nedenlerinin dışında bazı kural ihlallerinin üç kez tekrarlanması da kesinlikle affedilmeyecek. Yasada yer alan dönüş kurallarını çiğnemek, yaya geçitlerinde ilk geçiş hakkını yayalara vermemek veya sürücü ile yolcuların emniyet kemeri gibi koruyucu donanımlarını takmaması durumları üç kez tespit edilirse belge iptali yaşanacak.

EHLİYETİ İPTAL EDİLENLER YENİDEN NASIL SÜRÜCÜ BELGESİ ALABİLİR?

Belgesini kaybeden adayların yeniden ehliyet alabilmesi için sürücü kurslarına sıfırdan kayıt yaptırması ve eğitimlerin ardından düzenlenen sınavlarda başarı gösterip motorlu taşıtlar için sürücü sertifikasını kazanması zorunlu tutuluyor.

Ancak kursa yazılmak yeni mevzuatla birlikte daha detaylı bir sağlık taraması gerektiriyor. İşlemlere başlamadan önce adayların psikoteknik değerlendirme testlerine girmesi ve bir psikiyatri uzmanından muayene olması istenecek. Çıkan rapor sonucunda sürücülüğe engel bir durum bulunmadığı belgelenecek ve bu belge doğrudan kayıt olunacak kurs merkezine sunulacak.

Tüm bu eğitim ve sağlık süreçlerinin yanında finansal yükümlülükler de devreye giriyor. Adayların kursa başlayabilmesi için yasa kapsamında kesilen idari para cezalarının eksiksiz şekilde ödenmiş olması şartı aranıyor. Eğer kişiye verilmiş bir bekleme süresi veya geçici geri alma işlemi varsa, bu sürenin tamamen dolması beklenecek. Belge iptal operasyonları ise yasanın görev ve yetki verdiği trafik zabıtası ekiplerince bizzat yürütülecek.