Son Mühür - Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi Sorumlusu Tuğçe Güney, belediyeye yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında Marmaris'te gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

Tutuklanarak cezaevine gönderildi

Antalya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yürütülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturması çerçevesinde önemli bir gelişme yaşandı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bir süredir teknik ve fiziki takibe alınan Gençlik Merkezi Sorumlusu Tuğçe Güney, Muğla'nın Marmaris ilçesinde tatil yaptığı otelde gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Güney, nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gençlik Merkezi'nde arama yapıldı, dijital materyallere el konuldu

Gözaltı kararının ardından harekete geçen emniyet güçleri, soruşturmanın yöneldiği belediye biriminde kapsamlı bir inceleme başlattı. Soruşturma çerçevesinde KOM ekipleri, Atatürk Parkı içinde bulunan Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi'nde sabah erken saatlerde arama gerçekleştirdi. Yapılan detaylı incelemelerde merkezdeki tüm bilgisayarlara, güvenlik kamerası kayıtlarına, hard disklere ve resmi belgelere el konuldu.

'Baba' notuyla paylaşmıştı

Soruşturmada ismi öne çıkan Tuğçe Güney'in paylaşımları gündemine geldi. Sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlarında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e 'baba' diye hitap etmesiyle tanınan Tuğçe Güney, Böcek tutuklandıktan sonra Antalya Gençlik Merkezi ve Genç Antalya Gönüllüleri Programı Birim Sorumlusu görevini üstlenmişti.