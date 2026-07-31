Son Mühür- Rasim Ozan Kütahyalı'nın ardından gözaltına alınması haberiyle ülke çapında gündem olan ikinci gazeteci Cem Küçük oldu.

TGRT Haber'de uzun yıllar sabah programlarını sunan Cem Küçük özellikle yorumcu olarak katıldığı programlardaki çıkışlarıyla sık sık gündem olan bir isimdi.

Küçük geçtiğimiz günlerde 10 yıl görev yaptığı Türkiye gazetesi ve TGRT Haber'deki görevine son verildiğini duyurmuştu.

Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve şantaj suçlamaları nedeniyle gözaltına alınan Cem Küçük'ün arkasından başka gazeteciler de gözaltına alınacak mı sorusunu gündeme taşıyan isim Sözcü Gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk oldu.

Saygı Öztürk'ün iddiası kafaları karıştırdı...



Sözcü Tv'de katıldığı programda TGRT Haber ve Türkiye gazetesinden önemli bir isimle daha yolların ayrılacağına dair bir kulis bilgisini paylaştı.

Sosyal medyada kim bu isim sorularının gündem olmasının ardından gazeteci yazar Şamil Tayyar o ismin Hasan Basri Akdemir olduğunu açıkladı.

''Sözcü Gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk’ü aradım.

Speküle edilen ifadesini sordum diyen Tayyyar,

''Cem Küçük’ten sonra birinin daha programdan ayrılacağını söylediğini aktardı.

Moderatörlükten ayrılan Hasan Basri Akdemir’i kastettiğini söyledi.

“Sezon sonunda ayrılmıştı zaten, eski bilgi” deyince, “bilmiyordum” dedi.

Mevzu buymuş.

Karın ağrısı olan boş beleş insancıklar da tepinip duruyor'' değerlendirmesinde bulundu.