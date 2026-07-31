Son Mühür - Küresel petrol piyasalarındaki dalgalanmalar, döviz kurundaki yükseliş ve ÖTV düzenlemeleri akaryakıt fiyatlarını etkilemeyi sürdürüyor. Bu nedenle sürücüler, benzin ve motorin fiyatlarındaki son değişiklikleri yakından takip ediyor.

Benzin ve motorin fiyatları yükseldi

Akaryakıtta yeni fiyat artışları pompaya yansıdı. Benzinin litre fiyatına 10 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 3 lira 76 kuruş zam yapıldı. Son artışla birlikte motorinin litre fiyatı bazı illerde 84 TL seviyesine kadar yükseldi.

Güncel akaryakıt fiyatları 31 Temmuz 2026

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 67.18 TL

Motorin litre fiyatı: 80.97 TL

LPG litre fiyatı: 31.19 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 67.02 TL

Motorin litre fiyatı: 80.82 TL

LPG litre fiyatı: 30.59 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 68.14 TL

Motorin litre fiyatı: 82.09 TL

LPG litre fiyatı: 31.19 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 68.44 TL

Motorin litre fiyatı: 82.37 TL

LPG litre fiyatı: 30.99 TL