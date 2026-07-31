Son Mühür - Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, 12 kişiyi yaklaşık 850 milyon lira dolandırdığı belirlenen şebeke deşifre edildi. Operasyonda 21 ev ve 6 iş yerine baskın düzenlenirken, 25 şüpheliye ait mal varlığına el konuldu.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, operasyonla ilgili detayları kamuoyuyla paylaştı:

''Örgütlü şekilde nitelikli dolandırıcılık suçuna yönelik Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü bir soruşturmada;

Şüphelilerin yüksek kar vaadiyle mağdurları kıymetli maden ve döviz alış-satış yaptıklarina ikna ederek, 850.000.000 TL dolandırmak suretiyle haksız kazanç elde ettiklerinin, alınan beyanlar, hesap hareketlerine yönelik MASAK Raporu ve Vergi Başmüfettişi tarafından hazırlanan bilirkişi raporundaki finansal analizden tespit edildiği;

Y.K liderliğindeki çıkar amaçlı suç örgütünün, mağdurlardan para temin ederek zaman kısıtlaması olmaksızın kıymetli maden ve dövizlerden foreks yöntemiyle hızlıca yüksek kazanç sağlama vaadinde bulunma şeklindeki eylemleriyle 12 mağdura yönelik suç teşkil eden eylem içine girdiği anlaşılmakla;

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne, (25) şüpheliye yönelik, İstanbul ili başta olmak üzere Antalya, Ankara ve Sakarya illerinde bulunan (21) ev ve (6) işyeri adresinde, 31.07.2026 tarihinde eş zamanlı arama, el koyma ve gözaltı talimatı verilmiş olup; (25) şüphelinin tüm mal varlıklarına ve (6) adet işyerine mahkeme kararına dayalı olarak el konulmuştur.''