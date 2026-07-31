Son Mühür/ Emine Kulak- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü, partisinin İzmir İl Binası'nda gündeme dair basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Gümrükçü, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İzmir programını ilk kez duyurdu.

Kılıçdaroğlu 45 gün içinde İzmir’de

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun İzmir programı hakkında konuşan Gümrükçü, “45 gün içerisinde Sayın Genel Başkanımızın İzmir’e gelmesini bekliyoruz. Kılıçdaroğlu’nun işleri Türkiye’nin gerçek sorunları. Kılıçdaroğlu’nun programı netleşince haber veririm” dedi.

Belediye başkanları bizden destek isterse veririz

CHP'de kalan belediye başkanı ve meclis üyeleri ile bir temas kurup kurmadığını belirten Gümrükçü, "İletişim problemi yaşadık. Ben problemin tarafı ve sebebi değildim. Bizden destek isterlerse veririz ama halkın yararı kanun önceliklidir. Partiden ayrılan arkadaşlar parti ile temas kurması lazım. CHP üyeliği bizim için önemlidir. En kısa sürede partimizin içinde kalan arkadaşlarımızla bir araya geleceğiz. Muhtarlar için iki başkan yardımcılığı açtım, meclis üyeliği için 2, belediye başkanları için 2 başkan yardımcıları var. Partimizin muhtarlara vereceği değeri göstereceğiz” ifadelerini kullandı.