Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir acı bir haberle sarsıldı. Acı haber İzmir'in Narlıdere ilçesinden geldi. Geçmiş dönem CHP Narlıdere İlçe Başkanlarından Gülizar Karaç'ın hayatını kaybettiği öğrenildi. Geçmiş dönem CHP Narlıdere İlçe Başkanlarından Gülizar Karaç'ın vefatı, başta Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve Narlıdere olmak üzere İzmir siyasetinde de derin bir üzüntü yarattı. Geçmiş dönem CHP Narlıdere İlçe Başkanlarından Gülizar Karaç'ın vefat haberini, Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun paylaştı.

Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Geçmiş dönem CHP Narlıdere İlçe Başkanlarımızdan, kıymetli büyüğümüz Gülizar Karaç'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Partimize ve Narlıdere'mize büyük emekler vermiş Gülizar Başkanımıza Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve parti örgütümüze başsağlığı diliyorum.

Devri daim olsun." ifadelerini kullandı.