ABD ile İran arasında yaşanan gerilimin yumuşaması, enerji piyasalarında sert fiyat hareketlerinin ardından geri çekilmeyi beraberinde getirdi. Hürmüz Boğazı’na ilişkin arz endişeleriyle yükselen Brent petrol ve türev ürünlerde, ateşkes süreciyle birlikte düşüş eğilimi öne çıktı.

Savaş öncesi ve sonrası fiyat hareketi

Gerilim öncesinde motorinin metrik ton fiyatı yaklaşık 750 dolar seviyesinde bulunurken, jeopolitik risklerin artmasıyla birlikte bu rakam 1.500 dolara kadar yükseldi. Son gelişmelerin ardından uluslararası piyasalarda petrol, doğalgaz ve rafine ürün fiyatlarında gerileme kaydedildi. Motorin fiyatının yeniden yaklaşık 300 dolar seviyesinde düşüş gösterdiği belirtiliyor.

Motorinde sert indirim beklentisi

Küresel ürün fiyatlarındaki düşüşün iç piyasaya yansımasıyla birlikte motorin grubunda önemli bir fiyat indirimi öngörülüyor. Sektör kaynaklarına göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine yaklaşık 12 lira 88 kuruş seviyesinde indirim yapılması bekleniyor. İndirimin tamamının pompa fiyatlarına yansımasının öngörüldüğü ifade ediliyor.

Benzinde kısmi yansıma

Benzin fiyatlarında ise toplamda 4 lira 19 kuruşluk bir düşüş hesaplanıyor. Eşel mobil sistemi kapsamında vergi düzenlemesi nedeniyle indirimin bir bölümünün ÖTV’ye yansıyacağı, bu nedenle pompa fiyatlarına net yansımanın yaklaşık 1 lira 5 kuruş seviyesinde kalacağı belirtiliyor.