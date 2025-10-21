Son Mühür - Orionid meteor yağmuru, dünyanın en etkileyici gökyüzü olaylarından biri olarak kabul edilir ve bu gece en yoğun şekilde gözlemlenecek. Uzmanlar, bu yılki gözlem koşullarını 'neredeyse mükemmel' olarak nitelendiriyor; çünkü gökyüzü yeni Ay evresinde olacak ve tamamen karanlık kalacak. 21 Ekim gecesi boyunca saatte 20'ye kadar meteorun görülebileceği tahmin ediliyor. Ay ışığının olmaması sayesinde, Orion Takımyıldızı yönünde hızla kayan bu meteorlar, çıplak gözle kolayca izlenebilecek.

Halley Kuyruklu Yıldızı’nın geride bıraktığı tozlar...

Orionid meteor yağmuru, Halley Kuyruklu Yıldızı'nın geride bıraktığı toz ve parçacıklardan meydana geliyor. Dünya, her yıl bu yörüngeden geçerken, parçacıklar atmosfere girip yanarak gökyüzünde parlak izler oluşturuyor. Orionidler, saniyede 66 kilometreye varan hızlarıyla öne çıkıyor. Bu yüksek hız, onların gökyüzünde parlak ve uzun süre kalıcı izler bırakmasını sağlıyor.

Hangi saatlerde izlenebilecek?

Meteor yağmurunu izlemek isteyenler için en uygun zaman, 21 Ekim Salı gecesi yarısından sonrasıdır. Karanlık bir alanda, teleskop veya dürbün kullanmaya gerek kalmadan gökyüzünü seyretmek yeterli olacak. Gösterinin en yoğun anı bu gece yaşanacak olsa da, Orionid yağmuru Kasım ortasına kadar etkisini devam ettirecek. Zirve zamanını kaçıranlar için hala gökyüzünde unutulmaz bir “yıldız şöleni” izleme şansı mevcut.