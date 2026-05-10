Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- Toplumda neredeyse her iki kişiden birinin ortak sorunu olan bel ağrıları, genellikle "ağır kaldırdım" ya da "fıtığım azdı" diyerek geçiştiriliyor.

Ancak uzmanlar, beldeki her sızının fıtık anlamına gelmediği, tam tersinevücudun başka bir soruna karşı verdiği ciddi bir sinyal olabileceği konusunda uyarıyor.

Medicana Sağlık Grubu’ndan Prof. Dr. Ömer Faruk Şendur, özellikle gece uyku kaçıran ağrıların önemli riskler taşıyabileceğinin altını çiziyor.

"Bel ağrısı hastalık değil semptomdur"

Bel ağrısının temelini doğru tespit etmenin öneminden bahseden Prof. Dr. Ömer Faruk Şendur, “Bel ağrılarının spektrumu oldukça geniştir. Yaklaşık 40–50 farklı tanıdan söz edilebilir.

Bu tanılar arasında çok hafif seyreden durumlar olduğu gibi, oldukça ciddi hastalıklar da bel ağrısına neden olabilir. Bel ağrısı bir hastalık değil, bir semptomdur.

Basit bir kas incinmesi bel ağrısına yol açabileceği gibi, prostat kanserinin bele yansıması da ağrı şeklinde kendini gösterebilir.” ifadelerini kullandı.

Gece artan ağrılara dikkat

Doktorların teşhis koyarken en çok dikkat ettiği konu, ağrının ne zaman şiddetlendiği oluyor. Prof. Dr. Şendur, özellikle istirahat halindeki ağrılar hakkında ise,

“Örneğin, hastanın ağrısı yürürken veya otururken ortaya çıkıyor ancak yatarken geçyorsa, bu durum genellikle dejeneratif nedenlere işaret eder.

Buna karşılık, gece ortaya çıkan ya da istirahat sırasında devam eden ağrılar; iltihaplı romatizma veya kanser gibi daha ciddi durumları düşündürmelidir.

Bu nedenle hastalara yöneltilen en kritik sorulardan biri, ağrının gece veya istirahat halinde olup olmadığıdır.” uyarısında bulunuyor.

"Erken tanı konulmadığında ciddi sakatlıklara neden olabilir"

Bel ağrısının yalnızca yaşlılık ya da ağır işçilikle ilgili olmadığını, genç erkekleri tehdit eden "Ankilozan Spondilit" gibi romatizmal hastalıkların da işareti olabileceğinin altını çizen Şendur,

“Özellikle genç erkeklerde görülen bu hastalıklar fark edilmez, tanı konulmaz ve tedavi edilmezse ömür boyu sakatlığa yol açabilecek kadar ciddi sonuçlar doğurabilir.

Ankilozan spondilit, iltihaplı romatizma türlerinden biridir ve erken tanı konulmadığında ciddi sakatlıklara neden olabilir.” dedi.