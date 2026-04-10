Nikolay Mladenov, ABD merkezli X platformundan yaptığı paylaşımda Gazze’ye 602 yardım tırının ulaştığını açıkladı. Ancak Gazze hükümetinin medya ofisi, bu açıklamayı yalanlayarak söz konusu ifadelerin gerçeği yansıtmadığını, sahadaki verilerle çeliştiğini ve güvenilirlikten uzak olduğunu bildirdi.

Açıklamada, 9 Nisan’a ait resmi verilere göre Gazze’ye toplam 207 tırın giriş yaptığı, bunlardan yalnızca 79’unun insani yardım taşıdığı, diğer tırların ise ağırlıklı olarak ticari yük içerdiği ifade edildi.

"Yardım hedeflerinin çok gerisinde kalındı"

Gazze’ye ulaşan yardım tırlarının ihtiyaç duyulan seviyenin oldukça altında kaldığı vurgulanarak, “genişletilmiş yardım erişimi” iddialarının sahadaki gerçeklerle örtüşmediği belirtildi. Ateşkesin başlangıcından bu yana yardım girişine ilişkin taahhütlerin yalnızca yüzde 38’inin yerine getirildiği ifade edildi. Uluslararası topluma çağrı yapılan açıklamada, gerçeklerin çarpıtılmasının insani krizin boyutunu gizleyemeyeceği ve hiçbir tarafı sorumluluklarından muaf tutmayacağı kaydedildi. Ateşkes kapsamında günlük 600 yardım tırının (50’si yakıt tankeri) Gazze’ye girişinin öngörüldüğü, ancak bu hedefe ulaşılamadığı bildirildi. Bölgede temel hizmetlerin büyük ölçüde aksadığı, sağlık sisteminin çöktüğü ve insani koşulların giderek ağırlaştığı belirtilirken, İsrail ordusunun ateşkes ihlallerini sürdürerek Gazze Şeridi’nin farklı bölgelerine saldırılar düzenlediği aktarıldı.

Gazze’de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025’ten bu yana 736 kişinin hayatını kaybettiği, 2 bin 35 kişinin yaralandığı; Ekim 2023’ten bu yana toplam can kaybının 72 bin 315’e, yaralı sayısının ise 172 bin 135’e ulaştığı bildirildi.