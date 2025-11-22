Evlerde en çok kirlenen yüzeylerden biri olan ocak, yağ sıçramaları ve dökülmeler nedeniyle kısa sürede lekelenebiliyor. Uzmanlar, temizliğe başlanmadan önce yüzeyin ve fırının tamamen soğumasının şart olduğunu vurguluyor. Zamanla yüzeye yapışan bu birikintilerin, sirke, su, karbonat ve bulaşık deterjanı gibi temel malzemelerle kolayca giderilebildiği belirtiliyor. Ayrıca, her kullanım sonrası yapılan silme işleminin, uzun süre bekleyen lekelerin temizliğini daha zahmetsiz hale getirdiği ifade ediliyor.

Düzenli temizlik programı

Southern Living, ocak temizliğinin düzenli bir planla yapılmasının en etkili yöntem olduğunu aktarıyor. Buna göre her kullanım sonrası dökülenlerin silinmesi öneriliyor. Haftalık bakım kapsamında ise üst yüzey, ön panel, brülör kapakları ve ızgaraların temizlenmesi gerekiyor. Aylık olarak damlama tepsilerinin temizlenmesi ve fırının kendi kendini temizleme döngüsünün çalıştırılması tavsiye ediliyor. Yılda iki ya da üç kez ocağın arkasının tamamen temizlenmesi gerektiği belirtiliyor.

Gerekli malzemeler ve önemli uyarılar

Temizlik öncesinde tüm kontrollerin kapalı ve ocağın soğuk olduğundan emin olunması isteniyor. Elektrikli ocaklarda fişin çekilmesi, gazlı ocaklarda ise pilot ışığı ve gaz hattının kapatılması gerektiği hatırlatılıyor. Çamaşır suyu, amonyak, çelik yünü ve tel gibi aşındırıcı ürünlerden kaçınılması öneriliyor. Temizlik için mikrofiber bez, damıtılmış beyaz sirke, su, sprey şişesi, isteğe bağlı karbonat, bulaşık deterjanı ve eski bir diş fırçasının yeterli olduğu belirtiliyor.

Cam ocak için adım adım temizlik

İndüksiyon ve seramik ocaklarda yüzey tamamen soğuduktan sonra kontrol düğmelerinin çıkarılması ve eşit oranlarda sirke-su karışımına beş dakika batırılması öneriliyor. Düğmelerin durulanıp kurulanmasının ardından yüzeyin nemli mikrofiber bezle silinmesi tavsiye ediliyor. Sirke-su karışımının yüzeye uygulanıp 10–15 dakika bekletilmesi, inatçı lekelerde karbonat kullanılmasının etkili olduğu ifade ediliyor. Son aşamada yüzeyin silinip kurulamasıyla temizlik tamamlanıyor.

Gazlı ocaklarda etkili temizlik yöntemi

Gazlı ocaklarda yüzey tamamen soğuduktan sonra sıcak su, sirke ve birkaç damla bulaşık deterjanı karışımının kullanılabileceği belirtiliyor. Kontrol düğmeleri, ızgaralar ve kapakların bu karışıma batırılması, yüzeyin nemli bezle silinmesi öneriliyor. Sirke-su karışımının 10–15 dakika bekletilmesi ve lekelerin üzerine karbonat serpilerek ovalanmasıyla temizlik tamamlanıyor. Tüm parçaların durulanıp kurutulmasının ardından yerine takılması gerekiyor.

Uzmanlar, uzun süre bekleyen lekelerin yüzeye daha fazla yapışarak temizliğin zorlaşmasına neden olduğunu hatırlatıyor. Düzenli temizlik ve doğru malzeme kullanımıyla ocakların daha hijyenik, daha uzun ömürlü ve daha kolay temizlenebilir hale geldiği ifade ediliyor. Ayrıca önceki uzman açıklamalarında olduğu gibi, doğru kurutma yöntemlerinin temizlik sonrası koku ve küf oluşumunu engellediğine dikkat çekiliyor.