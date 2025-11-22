Kış aylarında çamaşırların geç kuruması nedeniyle birçok kişi çözümü kalorifer peteklerinde arıyor. Kurutma makinesi kullanmamak ekonomik bir tercih gibi görünse de uzmanlar, peteğin üzerine serilen çamaşırların ısının dolaşımını tamamen engellediğini belirtiyor. Bu durumun hem ısınma sürecini uzattığı hem de enerji tüketimini yükselttiği ifade ediliyor.

Isıyı Kesiyor, Kombiyi Daha Fazla Çalıştırıyor

Kalorifer petekleri, sıcak havayı oda içinde dolaştırarak ısıtma sağlamak üzere tasarlanıyor. Islak çamaşırlar peteğin üzerini kapattığında sıcak hava odaya ulaşamıyor. Uzmanlara göre bu engelleme, odanın geç ısınmasına yol açıyor ve kombinin daha uzun süre çalışmasına neden oluyor. Böylece enerji tüketimi artarken faturalar da yükseliyor. Enerji uzmanları, peteğin çamaşırı kurutsa bile ortamı ısıtmayacağını vurguluyor.

Nem Yükseliyor, Küf Tehlikesi Artıyor

Ev içinde çamaşır kurutmanın bir diğer etkisi ise yoğun nem. Islak çamaşırdan buharlaşan su, evin havasına karışarak duvar ve cam yüzeylerde birikiyor. Uzmanlar, tamamen kurumuş çamaşırlarla yeni yıkanmış çamaşırlar arasındaki ağırlık farkının litrece su anlamına geldiğini belirtiyor. Bu suyun buharlaşarak ortamda dolaşması, küf oluşumunu hızlandırıyor ve yaşam alanında sağlık açısından risk yaratıyor.

Daha Doğru Kurutma Yöntemleri

Uzmanlar, peteğin üzerini kapatmak yerine çamaşırlığın peteğe yakın konumlandırılmasını öneriyor. Böylece ısının odada dolaşması engellenmiyor ve kurutma süreci daha sağlıklı ilerliyor. Sıcak havayı hareketlendirmek için düşük watt’lı bir vantilatör veya tavan pervanesi tercih edilebileceği, küçük çamaşır yükleri için elektrikli ısıtıcılı çamaşırlıkların da etkili olabileceği belirtiliyor. Ayrıca ortamın havalandırılması ya da nem alma cihazı kullanılması, biriken nemin dışarı atılması açısından önem taşıyor.

Küçük Bir Alışkanlık Büyük Sonuçlar Doğurabilir

Kışın pratik görünen peteğin üzerinde çamaşır kurutma alışkanlığı, hem enerji maliyetlerini artırıyor hem de evde nem kaynaklı sorunlara zemin hazırlıyor. Uzmanların uyarılarına göre doğru kurutma yöntemlerinin tercih edilmesi, hem sağlıklı bir yaşam alanı hem de daha ekonomik bir ısınma için gerekli görülüyor.