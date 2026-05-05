Son Mühür/ Selda Meşe- Gaziemir Belediyesi’nin hayata geçirdiği projeler, Türkiye Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen Belediyecilik Forumu’nda "en iyi uygulama örnekleri" arasında yer alarak Türkiye genelindeki diğer belediyelere model gösterildi.

700 projenin değerlendirildiği forumda, Gaziemir Belediyesi’nin Ata Evi Sağlıklı Yaş Alma Merkezi ve Sağlık Köyü Yaşam Kampüsü projeleri ön plana çıktı.

Gaziemir Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Yeliz Yorulmaz, forumda gerçekleştirdiği sunumla projelerin kapsamı ve işleyişi hakkında katılımcı belediyelere detaylı bilgi verdi.

Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, elde edilen bu başarının kendileri için büyük bir gurur olduğunu belirterek, "Sağlık alanındaki hizmetlerimizin ve sosyal projelerimizin ulusal düzeyde değer görmesi, doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. İnsan odaklı projelerimizle ilçemizde sosyal belediyeciliği daha ileriye taşımaya devam edeceğiz" dedi.

Ata Evi Sağlıklı Yaş Alma Merkezi'nde neler var?

60 yaş üstü bireylere yönelik hizmet veren Ata Evi, yaş almış vatandaşların sosyal yaşamla bağlarını güçlendirmeyi ve aktif bir yaşam sürmelerini amaçlıyor. Merkezde spor odası, kütüphane, dinlenme odası ve çeşitli etkinlik alanları var.

Aynı zamanda psikolog ve sosyal hizmet uzmanları tarafından üyelerin bilişsel ve psikolojik durumları düzenli olarak takip ediliyor, demans ile depresyon testleri uygulanıyor.

Sağlık Köyü Yaşam Kampüsü ne içeriyor?

Sağlık hizmetlerinin yürütüldüğü Sağlık Köyünde ise Evde Hasta ve Yaşlı Bakım Merkezi, Alzheimer Demans Danışma ve Dayanışma Merkezi ile Pozitif Yaşam Merkezi olmak üzere üç ana birimden oluşuyor.

Evde Hasta ve Yaşlı Bakım Merkezi

Dezavantajlı, yaşlı, yatalak ve engelli vatandaşların tedavi ve bakımları uzman sağlık ekipleri tarafından evlerinde gerçekleştiriliyor. Sağlıklı beslenme ve diyet danışmanlığı, fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri ile kişisel bakım ihtiyaçlarını karşılamak üzere evde kuaför hizmeti veriliyor.

Alzheimer Demans Danışma ve Dayanışma Merkezi

Hastalığın 1. ve 2. evresindeki bireylere yönelik hizmet sunan birimde, hastaların zihinsel ve fiziksel kapasitelerini korumaya yönelik aktiviteler yapılıyor. Üyeler, sabah saatlerinde özel araç ve sağlık personeli eşliğinde evlerinden alınıyor ve akşam tekrar evlerine bırakılıyor. Ayrıca hasta yakınlarına psikolojik ve sosyal destek sağlanıyor.

Pozitif Yaşam Merkezi

Çocuk, ergen ve yetişkin gruplarına yönelik psikolojik danışmanlık ve aile danışmanlığı hizmetleri ücretsiz olarak veriliyor. Bireysel ve grup terapilerinin yanı sıra kurumlar için seminerler düzenleniyor.