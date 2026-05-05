Tüm Yerel-Sen Genel Örgütlenme Sekreteri Devrim Onur Erdağ, Devlet Bahçeli’nin “terörsüz Türkiye” başlığı altında yaptığı açıklamalara ve “Barış Süreci ve Siyasallaşma Koordinatörlüğü” önerisine çok sert sözlerle yüklendi. Erdağ, Abdullah Öcalan üzerinden “statü” tartışması açılmasının, yalnızca siyasi bir hata değil, aynı zamanda toplumsal vicdana karşı ağır bir sorumsuzluk olduğunu ifade etti.

Erdağ açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Bu ülkenin hafızasıyla oynamaya kimsenin hakkı yoktur. Terörle mücadelede ödenen bedeller ortadayken, bugün kalkıp bu süreci tartışmaya açmak; şehitlerin aziz hatırasına, gazilerin onuruna ve milyonların adalet duygusuna açık bir saygısızlıktır.”

“Siyasi mühendislik değil, açık bir kırılma girişimi”

Bahçeli’nin önerdiği “koordinatörlük” yapısına da sert çıkan Erdağ, bunun demokratik bir çözüm değil, aksine toplumdan kopuk bir siyasi mühendislik girişimi olduğunu belirtti:

“Adı ne olursa olsun, bu tür yapılar milletin iradesini by-pass etme çabasından başka bir şey değildir. Türkiye’nin kaderi, kapalı kapılar ardında oluşturulacak masa başı mekanizmalara teslim edilemez.”

“Toplumsal sabır zorlanıyor”

Erdağ, yapılan açıklamaların toplumda derin bir kırılma yaratabileceğine dikkat çekerek, “Bu tür çıkışlar toplumsal sabrı zorlamakta, birlik duygusunu zedelemektedir. Herkes bulunduğu makamın ağırlığına uygun konuşmak zorundadır” dedi.

“Bu ülke sahipsiz değil”

Açıklamasının en sert bölümünde ise Erdağ şu ifadeleri kullandı:

“Hiç kimse bu ülkenin aklıyla alay edemez. Emekçilerin, halkın ve bu toprakların ortak değerlerinin hiçe sayılmasına asla sessiz kalmayacağız. Türkiye Cumhuriyeti, pazarlık konusu yapılacak bir yapı değildir. Bu ülke sahipsiz değildir!”