İzmir'e yakın gezilecek şehirler listesinin başında Manisa geliyor. Sabuncubeli Tüneli sayesinde yarım saatte ulaşılan kent, Spil Dağı Milli Parkı, tarihi camileri ve meşhur mesir macunuyla günübirlik kaçamak için biçilmiş kaftan. Üstelik bağ bozumu döneminde çevresindeki üzüm rotaları ayrı bir keyif sunuyor.

İzmir'e yakın gezilecek şehirler arasında Aydın ne sunuyor?

Güney komşusu Aydın, tatilcilerin en çok yöneldiği adres. Kuşadası yaklaşık bir buçuk saatlik mesafede; plajları ve hareketli gece hayatıyla her yaz dolup taşıyor. Biraz daha güneydeki Didim, Altınkum sahili ve Apollon Tapınağı ile iki saatlik yolculuğa fazlasıyla değiyor. Tarih meraklıları için Afrodisias Antik Kenti de Aydın sınırları içinde unutulmaz bir durak.

İzmir'e yakın gezilecek şehirler listesinde kuzeyde neler var?

Kuzey rotasının yıldızı Balıkesir'in Ayvalık ilçesi. Yaklaşık iki buçuk saatte ulaşılan Ayvalık, taş evleri, Cunda Adası ve zeytinyağlı mutfağıyla bambaşka bir atmosfer vadediyor. Yolu biraz uzatanlar için Çanakkale de bir seçenek; Truva Antik Kenti ve Gelibolu Yarımadası, tarihle dolu bir hafta sonu anlamına geliyor. Dönüş yolunda Bergama'ya uğramak da rotayı zenginleştiriyor.

İzmir'e yakın gezilecek şehirler içinde doğa rotası hangisi?

Doğa ve termal denince akla Denizli geliyor. Beyaz travertenleriyle dünyaca ünlü Pamukkale ile hemen yanı başındaki Hierapolis Antik Kenti, yaklaşık üç saatlik yolculuğun karşılığını fazlasıyla veriyor. Güneye inenler için Muğla'nın Bodrum'u da benzer mesafede; mavi yolculuk turları ve marina çevresiyle yazın gözde adresi. Kısacası İzmir'de yaşayan ya da kente yolu düşen biri için seçenek bol. Tek gereken, bir araba ya da otobüs bileti ve güzel bir hafta sonu planı. Hangi yöne gidilirse gidilsin, Ege coğrafyası misafirini boş çevirmiyor. Erken rezervasyon yapanlar hem konaklamada hem ulaşımda ciddi avantaj yakalıyor, bu yüzden rotayı birkaç hafta önceden netleştirmek akıllıca.