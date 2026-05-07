Son Mühür- Gaziemir Belediye Meclisi’nin mayıs ayı ikinci olağan birleşiminde, 2025 yılı kesin hesap raporu gündemi belirledi.

2025 Mali Yılı Kesin Hesap Raporu, Plan ve Bütçe Komisyonlarından oy çokluğu ile meclis gündemine gelerek görüşüldü. Rapor hakkında CHP Meclis Üyesi Mustafa Tanju Tekgül tarafından açıklama yapıldı. 2025 yılı için öngörülen bütçe ile gerçekleşen bütçe arasındaki farkı ekonomik sıkıntılara, kesintilere ve diğer sebeplere bağlayan Tekgül, “Hükümetin elinde her türlü imkân olmasına rağmen 2024-2025 yılında çevrilemeyecek bir cari açıkla kapanmıştır. Bu konu sadece belediyemizde değildir” dedi.

AK Parti Meclis Üyesi Didem Baysal, halkın vergilerinin boşa gittiğini ve mali disiplinin sağlanamadığını dile getirerek, “Belediye önceliklerini yanlış belirlemiş. Bu kadar harcamaya rağmen Gaziemir’de ne değişti? Vatandaş her gün aynı sorunları yaşamaya devam ediyor. Vatandaş artık bunu görüyor; reklam çok, iş yok. Önce vatandaşın sorununu çözün. Gaziemir icraat bekliyor” dedi.

MHP Grup Başkan Vekili Selahattin Şahin, “Belediye, 2025 yılı için tam 1 milyar 690 milyon TL gelir hedefi koymuş, ancak gerçek gelir 983 milyon TL’de kalmıştır. Hedeflenen gelirin yaklaşık 706 milyon TL’si toplanamamıştır. Başka bir ifadeyle belediye, kendi bütçesinin yarısını gerçekleştirebilmiştir. Gelir gerçekleşme oranı yalnızca yüzde 58’dir. Bu küçük bir sapma değil, doğrudan mali başarısızlıktır. Belediye her gün ortalama yaklaşık 660 bin TL açık vermiştir. Bugün vatandaşın karşı karşıya olduğu gerçek şudur; belediye gelir toplayamıyor ama harcamaktan vazgeçmiyor. Mali disiplin yok, onun yerine bol reklam, bol algı çalışması var.

Rakamlar bize açıkça şunu söylüyor; mevcut yönetim bütçeyi yönetememiştir. Aktepe-Emrez’den, Vodafone’dan, Uğur Okulları’ndan bağışlar resmi olarak gelmedi mi? Kayıtlarda göremiyoruz. Para nerede? Bütçe kağıt üzerinde şişirilmiş. Kendine gelince şapur şupur halka gelince yarabbi şükür. 2025 yılı kesin hesap tablosu, belediyenin mali yönetimde sınıfta kaldığını göstermektedir. Sermaye gelirleri tamamen hayal ürünü çıkmış, harcamalar devam etmiş, yatırım yapılmamış, halkın ihtiyaçları yerine israfa kaynak ayrılmıştır. Halkın ihtiyaçları yerine israfa kaynak ayrılmıştır. Ben oyumu redden yana kullanacağım.” dedi.

Bizim işimiz Gaziemir!

AK Parti Meclis Üyesi Davut Dinçel, CHP’li meclis üyesinin kamu bütçesinden bahsetmesi üzerine, “İnşallah TBMM’de meclis olursa bu tabloları okur, kürsüye çıkar, biz de onu tebrik etmeye gideriz” dedi. “Bizim genel bütçeyle yapabileceğimiz hiçbir şey yok, bizim işimiz Gaziemir” ifadelerini kullanan Dinçel, Gaziemir’de boş duran ve kira elde edilebilecek alanlara vurgu yaparak red oyu vereceğini ifade etti.

AK Parti Meclis Üyesi Uğur İnan Atmaca: “Vergi gelirlerindeki azalma bütçede öngördüğünüz rakam değildir. Bu öngörünüzün 2 yıldır sağlıklı olmadığını görüyoruz. Gaziemir Belediyesi 2025 yılı içerisinde ne kadar tahakkuk etmiş, bu rakamın açıklanmasını rica ediyoruz. Ruhsat sayısındaki azalmadan bahsedildi. Belediye olarak göreviniz arsa yaratmak, imar planı yapmak değil mi? Siz bu sorunları çözmezseniz vatandaş nereye inşaat yapacak? Gaziemir’de 2024-2025 yılı karşılaştırmasında defin sayılarında artış var mı?” dedi.

AK Partili Atmaca, çay, şeker, ayran, pide, kahve, karton bardak, su gibi vatandaşa dağıtılan malzemelerdeki neredeyse 2 katlık artışın sebebini sordu.

“16.01.2025 tarihinde Başak Pazarlama’ya tek geçerli teklifle ekmek alınmış. Gaziemir’de fırınlar mı kapandı? Bu firma Manisa Şehzadeler’de. Aynı ihaleyi 21.01.2026’da yapmışsınız, bu kez rakam 4 milyon 94 bin 533 TL. Firma aynı. Bunda bir gariplik yok mu Sayın Başkan?” diyen Atmaca bunun gibi birçok firmayı sıralayıp değişen tek şeylerin fiyat olduğunu, firmaların aynı kaldığını ifade ederek sorularına yanıt istedi.

AK Parti Grup Başkan Vekili Hüseyin Aslan, her şeyin devlete yüklendiğini ifade ederek şu ifadelerde bulundu: “16 yıldır açamadığınız kentsel dönüşüm yerlerini açın. Bunları yapmıyorsunuz, inşaat gelirlerinde devleti suçluyorsunuz. Devleti inşaat sektöründe sürekli suçluyorsunuz. Bir şey olduğu zaman devlete bağlıyorsunuz. Biz burada Gaziemir’i konuşuyoruz. Lütfen arkadaşlar, her şeye bahane bulmayın. Geçen sene söyledim, katı atık bedellerini büyükşehirden alamıyorsunuz. Yapın hesabınızı, bunu inceleyin Başkan. İzmir’de en pahalı suyu biz kullanıyoruz.”

Başkan, büyükşehirden alacakları olmadığını ifade etti.

"Biz Tanzanya’da yaşamıyoruz"

CHP Meclis Üyesi Hediye Kaya: “Ne yazık ki ağır ekonomik koşullar altında verdiğimiz bir kamu hizmet mücadelesinin bilançosu bu. Ben bunu bu gözle değerlendiriyorum. Çünkü bu tabloyu değerlendirirken genel siyasete girmeyelim deniyor ama neticede biz Tanzanya’da yaşamıyoruz. Biz bu ülkenin ekonomik koşulları altında bu hizmetleri sürdürmeye çalışıyoruz. Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik gerçekliği görmezden gelerek bu tabloyu değerlendiremeyiz, bu haksızlıktır. Şimdi şu soruya dürüstçe cevap verelim lütfen; bunca ekonomik krizlere rağmen yine de biz bir şekilde hizmet üretmiş miyiz? Evet. Vatandaşın sosyal ihtiyaçlarını karşılamış mıyız, destek olmuş muyuz? Evet. Temizlikten fen işlerine kadar eksiklerimiz her zaman olabilir, noksanlıklarımız her zaman olabilir. Bunları gerçekleştirmiş miyiz? Evet. Bugün vatandaşın, emeklinin, gencin hali ortadayken bu düzenin sorumlusu biz değiliz ki. Vatandaş canı yandığında, başı sıkıştığında sosyal destek istediği zaman önce belediyenin kapısını çalıyor, yine bu desteği de biz sağlıyoruz.” diye ekledi.

“Ülkenin ekonomisi o kadar kötü durumda ki..."

CHP Grup Başkan Vekili Cemal Çalışkan ülke ekonomisine değinerek: “Ülkenin ekonomisi o kadar kötü durumda ki size bazı örnekler vermek istiyorum. Dünya gıda enflasyonu sıralamasında Türkiye’nin 175 ülke arasında üçüncü sırada olduğunu biliyor musunuz? Yani yaklaşık yıllık yüzde 35 enflasyonla gıda enflasyonu sıralamasında 175 ülke arasında üçüncü sıradayız. Diğer bir konuda ise OECD ülkeleri arasında uzak ara birinciyiz. Yani biz dünyada gıdaya en zor ve en pahalı ulaşan ülkeyiz. Ve tarım ülkesiyiz. Şimdi ekonominin gidişinden kaynaklı olarak bakın ülkemizin bütçesine, ülkemizin bütçesindeki özelleştirme satışları gibi zorunlu tablolara bakın. Geçen yıla nazaran şu an Türkiye’nin özelleştirme oranları geçen yıllara göre en az 10 kat daha yukarıda. Bu, Türkiye ekonomisinin iyi olduğu bir göstergesi midir Sayın Başkan, Sayın Meclis? Sonuç itibarıyla ülkenin ekonomik tablosu ortadadır. Esnaf, işçi, emekli zor günler geçirmektedir. Bunlar zor günler geçirdiği gibi tabii ki ülkemizde kamu kurumları da bu zorluklardan üzerine düşen payı almaktadır.” İfadelerinde bulundu.

"Ben borcum yok diyorsam yoktur!"

Son konuşmayı yapan Başkan Işık, Cumhur İttifakı’na cevap vererek şöyle ekledi: “Lütfen dikkatli konuşun. Hatamız varsa düzeltiriz, sorun yok ama ben borcum yok diyorsam yoktur. Gaziemir’de fırın mı yok deniyor; evet, Ege Bölgesi’nde dondurulmuş ekmeği üreten tek firma Manisa’da var” dedi.

Hüseyin Aslan ile mali hesaplar sebebiyle aralarında gerginlik yaşanan Aslan’a yönelik ise, “Burada israfa dair hiçbir şey yok. Biz diyoruz ki Gaziemir için ne yapıyorsak kendi beyin ve kol gücümüzle yapıyoruz” ifadelerini kullandı.