Son Mühür/ Osman Günden- Gaziemir Belediyesi bünyesinde faliyet gösteren Ata Evi üyeleri bu yılki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı oldukça farklı ve anlamlı bir çalışmayla karşılacak. İlçenin 60 yaş üstü kıdemli hemşehrileri haftalardır geri dönüşüm atölyesinde hummalı bir mesai harcayarak, atık malzemelerden çocuklar için rengarenk oyuncaklar üretti.

Tamamen yüzde yüz el emeğiyle ortaya çıkan bu özel hediyeler Sosyal Market aracılığıyla ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına bayram sabahı ulaştırılacak.

Binbir emekle hazırlandı

Ata Evi Sağlıklı Yaş Alma Merkezi'nde büyükler kullanılmış ipleri ve tekstil malzemelerini titizlikle işleyerek sevimli figürlere dönüştürdü. Hazırlanan her bir oyuncak paketinin içine ise çocukların bayramını kutlayan ve moral veren kişisel notlar eklendi. Merkezin üyeleri hazırladıkları bu güzel bağışları belediyenin ekonomik destek birimi olan Sosyal Market’e teslim ederek süreci tamamladı.

Başkan Ünal Işık'tan projeye tam destek

Çalışmaları yerinde inceleyen ve üretim süreciyle ilgili bilgi alan Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık ortaya konan bu dayanışma örneğine dair önemli açıklamalarda bulundu. Bu projenin hem çevreci bir yaklaşım taşıdığını hem de kuşaklar arasındaki bağı kuvetlendirdiğini belirten Başkan Işık "Ata Evi’ndeki büyüklerimizin sergilediği bu özveri takdire şayan. Onların ellerinden çıkan her bir oyuncak bir çocuğumuzun bayram sevincini ikiye katlayacak. Bu dayanışma ruhu Gaziemir’in en büyük gücüdür" diyerek projenin önemine destek verdi.



