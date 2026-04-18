Son Mühür- AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, sosyal medya hesapları üzerinden İzmir Adnan Menderes Havalimanı’nın 2002 yılından bugüne kadar geçirdiği dönüşümü ortaya koyan bir video paylaştı. Havalimanındaki kapasite artışına ve vizyon yatırımlarına dikkat çeken Saygılı, paylaştığı videoda şu ifadeleri kullanıldı:

“Bir Türkiye'nin dünyaya açılan bir kapısı yapan nedir? 2002'de 2,5 milyon olan yolcu sayısı bugün 12,6 milyona ulaşması mı? Her yıl büyüyen bir hareket, her yıl artan seyahatler, 25 bin uçuşla başlayan bu yol, 80 bin bin uçuşa ulaştı. Her uçuş, yeni bir bağlantı, yeni bir yön, İzmir'imize yeni bir vizyon kazandırdı. Sınırlı rotalardan, dünyaya uzanan geniş bir ağ. İzmir artık sadece varış noktası değil, bir merkeze dönüştü. Yeni terminaller, büyüyen alanlar, güçlenen altyapı, her yatırım, kapasiteyi artıran bir adım, her adım geleceğe kurulan bir serin, teknolojiyle hızlanan süreçler, konforla güçlenen deneyim. Çünkü İzmir buna layık. İzmir Adnan Menderes Havalimanı, her geçen gün büyüyen bir merkez, her geçen gün güçlenen bir bağlantı. İzmir'i dünyaya bağlayan, dünyayı İzmir'e yaklaştıran bir merkez. “

"Ege Bölgesi’nin ana hava ulaşım merkezi olma konumunu sağlamlaştırdı!"

Saygılı, videonun ardından kaleme aldığı notta ise havalimanının bölge ekonomisi ve ulaşım ağındaki stratejik önemine vurgu yaparak şunları kaydetti:

"2002’den 2025’e uzanan süreçte İzmir Adnan Menderes Havalimanı; vizyonun, yatırımın ve kararlılığın somut bir eseri haline gelmiştir. Yolcu ve uçuş trafiğinde yakalanan güçlü artış, yapılan altyapı yatırımlarıyla desteklenmiş; havalimanımız Ege Bölgesi’nin ana hava ulaşım merkezi olma konumunu her geçen yıl daha da sağlamlaştırmıştır. Pandemi gibi küresel ölçekte sarsıcı bir krizin ardından dahi kısa sürede toparlanabilen bu yapı, Türkiye’nin havacılıkta gücünü göstermiştir.”