Son Mühür/ Beste Temel- Menderes Belediyesinin ilçeye kazandırdığı o meşhur lokanta açılalı tam bir sene oldu. Aslında bakarsanız bir sene içinde ortaya çıkan tablo epey şaşırtıcı. Çünkü belediye bu kapıdan içeri giren tam 64 bin 888 kişiye yemek dağıttı. Yani ilçede neredeyse bu mutfaktan yemek yemeyen kalmamış gibi duruyor. Üstelik bu sayıya ulaşırken kaliteden ya da porsiyondan da ödün vermediler.

Ekonomik kriz var ama bu lokantada zam yok

Şu an çarşıda pazarda her gün fiyatlar değişiyor malum. Fakat bu Kent Lokantası ilginç bir şekilde direnmeye devam ediyor. Lokanta kapılarını ilk açtığında menü kaç paraysa bugün de hala aynı. İnsanlar dört kap sıcak yemeği bugün hala 90 liraya alabiliyor. Ek bilgi olarak İzmir Büyükşehir'in kent lokantalarında uyguladığı fiyat tarifesine göre yine de yüksek miktarda kalıyor. Büyükşehir'in kent lokantasında 4 çeşit yemek 50 lira hatta son olarak Yamanlar'da açılan kent lokantasında 4 çeşit yemek bir süre 25 liradan satılacak. Menderes'te ise 1 senedir bu ücret 90 tl. Yine de dışarıdaki menü fiyatlarına göre oldukça düşük kalıyor. Dışarıda bir dürümün bile ne kadar pahalı olduğunu düşününce vatandaşın buraya neden bu kadar ilgi gösterdiğini anlamak zor değil. Bu da hem emeklinin hem de cebinde parası kısıtlı olan öğrencinin yüzünü güldürüyor.

"Vatandaşın cebini rahatlatmak istiyoruz"

Belediye Başkanı İlkay Çiçek bu projeye en başından beri çok önem veriyordu. Bir yıllık süreci değerlendirirken de aslında hedeflerine ulaştıklarını söyledi. Çiçek’in anlatmak istediği şey aslında çok basit sosyal belediyecilik lafla değil vatandaşın karnını doyurmakla olur. Başkanın açıklamalarından satır başları ise şöyle:

"Bu lokantayı açarken tek bir amacımız vardı o da hemşehrilerimizin yanında durmak. Türkiye’nin ekonomik olarak içinden geçtiği bu zor günlerde insanlar kaliteli yemeğe ucuza ulaşsın istedik. İlk yılımızda ulaştığımız bu rakamlar ne kadar doğru bir iş yaptığımızı bize bir kez daha gösterdi. Piyasa ne kadar artarsa artsın biz zam yapmamak için her türlü şartı zorladık ve başardık. İnsanların buradan karnı tok ayrılması bizim için paradan çok daha önemli. Menderesliler mutluysa biz de mutluyuz. Vatandaşımıza doğrudan dokunan bu tarz işlerin sayısını ileride daha da artıracağız."

Görünen o ki Menderes'teki bu ucuz yemek kuyrukları ve memnuniyet daha uzun süre devam edecek.

