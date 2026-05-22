Son Mühür / Atakan Başpehlivan - Yağmur Daştan İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi birinci olağanüstü meclis oturumu Başkan Cemil Tugay’ın öncülüğünde Kültürpark’ta bulunan meclis salonunda gerçekleşti. Oy çokluğuyla oylanan komisyon raporlarında AK Parti grubu İle CHP grubu arasında polemikler yaşanırken, Menemen’de yapılması planlanan uygulama imar plan değişikliğiyle ilgili AK Partili Adem Öztürk, eleştirilerde bulundu.

Adem Öztürk: Konu Menemen olmasaydı oy birliği ile geçecekti

Mecliste konuşulan konuların imar konuları ve hayati mevzular olduğunun altını çizen AK Partili Adem Öztürk, İzBB meclisinin sadece konunun Menemen olmasından kaynaklı söz konusu plan değişikliğine mesafeli yaklaştığını öne sürerek, “Bu konular bize anlatılırken, yaşamadığımız farklı bir ilçe olduğu zaman sanki oradaki insanlar da bunu istiyormuş gibi bir hava oluşuyor. Ancak kimse halinden memnun değil. Biz de halkın itirazlarının kabulü yönünde bir oy çokluğu yaptık.

Ben Nilüfer hanımın tavrını yanlış buluyorum. Konuştuğumuz imar konularıdır hayati konulardır. Biz bu tavır değişikliğini gerçekten anlayabilmiş değiliz. Bu doğru bir şey değildir. İmar konuları siyasi polemiklerin dışında kalması gereken konulardır. Bunları sırf komisyon başkanının umuduna bırakmamalıyız diye düşünüyorum. Sırf Menemen olduğu için mesafeli yaklaşılmasına karşıyım. Bu konu Menemen olmasaydı bu konu oy birliği ile geçecekti. Ben planda şuna bakarım neyi çözüyoruz? Şimdi bu vatandaş bekleyecek mi ben onu merak ediyorum.” dedi.

Uygar Kanmış: AK Parti grubunda eylem ve söylem uyuşmazlığı var

AK Partili Öztürk’e yanıt veren ve benzer bir değişikliğin AK Parti grubunda eylem ve söylem uyuşmazlığı olduğunu vurgulayan CHP’li Menemen Meclis Üyesi Uygan Kanmış, “Menemen’deki benzer durumla ilgili olan aynı konuyu biz Güzelbahçe’de yaptık AK Parti bu konuda bize uydu. Ancak konu Menemen olunca ise böyle bir problem ortaya çıktı. AK Parti grubunda eylem ve söylem uyuşmazlığı var.” şeklinde konuştu. Öte yandan Menemen’in Türkelli Mahallesi’nde uygulanması planlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ise CHP’li meclis üyelerinin ret kararıyla oy çokluğuyla uygun bulunmadı.

Nilüfer Bakoğlu Aşık: Karşıyaka’daki hisse satışını bilmiyordum

Öte yandan, komisyonlarda her konunun tartışıldığını aktaran ve meclis üyelerinin dahi söz konusu toplantılara katıldığını aktaran CHP Meclis Üyesi Nilüfer Bakoğlu Aşık, “Biz komisyonlarda her konuyu tartışıyoruz, biz meclis üyelerimizin bile komisyonu dinlemelerine izin veriyoruz. Ancak biz kararlarımızı komisyon toplantılarında vermek istiyoruz. Hatta AK Partili meclis üyelerimizin arkadaşlarımızın önerilerine de dikkat ediyoruz. Ancak biz toplantıda kararların verilmesini istiyoruz. Ben Karşıyaka’da gerçekten hissenin satışı ile ilgili bir şey bilmiyorum, bilseydim gerekli tepkiyi gösterirdim.” dedi.

Hüsnü Boztepe: Komisyon toplantılarını vatandaşlar bile takip edebilir

Bakoğlu’nun komisyon çıkışına tepki gösteren Hüsnü Boztepe, komisyon toplantılarına vatandaşların bile katılma hakkı olduğunu vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı: “Karşıyaka’daki geçmiş yıllardaki çalışmaları da biliyoruz. Şöyle bir şey söyledi: ‘Biz meclis üyelerinin de komisyon toplantılarına katılmalarına izin veriyoruz’ ne kadar yanlış, siz kimsiniz? Böyle bir hakkınız yok yasalar var. Bırakın meclis üyelerini vatandaşların bile katılma hakkı var. Çok Teşekkür ederim çok naziksiniz.”