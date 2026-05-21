Son Mühür- İzmir'in Gaziemir ilçesi İzmir İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve Yeşilay İzmir Şubesi iş birliğinde düzenlenen Sağlıklı Yaşam Ligi projesi kapsamında “Sağlıklı Yaşam ve Spor Festivali”'ne ev sahipliği yaptı.

Gaziemir Festival Alanında gerçekleşen etkinliğe İzmir İl Millî Eğitim Müdürü ve Yeşilay İzmir Şube Başkanı Dr. Ömer Yahşi, İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı İlker Erarslan, Gaziemir İlçe Millî Eğitim Müdürü Erhan Atilla, siyasi parti temsilcileri, Yeşilay temsilcileri ve gönüllüleri, eğitim yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaştan oluşan binler katılım sağladı.

5 bin kişinin katılım sağladığı etkinlikte amaç öğrencilerin sağlıklı yaşam alışkanlıkları geliştirmelerine katkı sağlamayı, bağımlılık türleri konusunda yaş düzeylerine uygun farkındalık oluşturmak. Gaziemir Şehit Furkan Yavaş Anadolu Lisesi bando takımı eşliğinde oluşturulan yürüyüş kortejiyle Gaziemir Hükümet Konağı Bahçesinden başlayarak Gaziemir Festival Alanına kadar devam etti.

Festival alanında birçok etkinlik gerçekleşti. Akıl ve zeka oyunları, sağlıklı yaşam çarkı, sağlıklı yaşam parkuru, boyama, okçuluk, geleneksel çocuk oyunları ve meslek liseleri tanıtım temalı stantlar protokol tarafından ziyaret edildi. Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ardından başladı.

Programın açılış konuşmasını yapan İzmir İl Millî Eğitim Müdürü ve Yeşilay İzmir Şube Başkanı Dr. Ömer Yahşi,“Bağımsız Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsız bireyleri olarak; irademize ipotek koymaya, bizi esir almaya ve geleceğimizi gölgelemeye çalışan her türlü bağımlılığa karşı tek yürek halinde mücadele ediyoruz. Bugün burada attığımız her adım, sağlıklı bir yaşamın, güçlü bir iradenin ve bağımsız bir geleceğin sembolüdür. Bu anlamlı etkinliğe katkı sunan tüm paydaşlarımıza, eğitim yöneticilerimize, öğretmenlerimize, velilerimize ve gönüllülerimize hassaten teşekkür ediyorum.”

Başarılı yarışmacılara belgeler Yahşi'den!

Konuşmanın ardından “Yeşilay Derneği Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek” temalı resim yarışmasında Türkiye 1. si Torbalı Gazi İlkokulu öğrencisi Masal Yılmaz’a, 2025-2026 Yılı Okul Sporları Özel Sporcular Türkiye Şampiyonası'nda 100m ve 50m sırtüstü stilinde Türkiye 1.si Sarnıç Şehit Uzman Çavuş Egemen Yıldız Ortaokulu özel eğitim öğrencisi Ayşe Naz Kurban’a, Muay Thai Yıldızlar Türkiye müsabakalarında Türkiye 3. sü Sarnıç Şehit Uzman Çavuş Egemen Yıldız Ortaokulu 8.sınıf öğrencisi Selin Şemsit’e, Okullararası Yıldız KızlarGazi ŞampiyonasI'nda ilçe şampiyonu olan Gaziemir İmam Hatip Ortaokulu kız futbol takımına, İzmir İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi tarafından belgeleri verildi.