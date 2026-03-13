İzmir basınını sarsan "1 milyonluk reklam" tartışmasında ilk somut açıklama Gazeteci Sinan Kara’dan geldi. Suçlamaların hedefindeki isim olduğunu kabul eden Kara, söz konusu rakamın "yıllık banner sözleşmesi" karşılığında ve "peşin" olarak ödendiğini açıkladı. Kara ayrıca, kendisini suçlayan tarafın 2023-2024 yıllarında belediyeden yıllık 3 milyon TL’nin üzerinde reklam aldığını iddia ederek tartışmayı yeni bir boyuta taşıdı.

'1 Milyonu Peşin Aldık'

İzmir basın kulislerini çalkalayan "Hangi gazeteci belediyeden 1 milyon aldı?" sorusunun yanıtı bizzat muhatabından geldi. Ege’nin Sesi haber sitesinin sahibi Sinan Kara, yaptığı açıklamada hakkındaki finansal iddiaları rakamlarla kabul etti. Kara, bu ödemenin bir "gazetecilik ödülü" değil, "ticari bir sözleşme" olduğunu savundu.

Her Şey Resmi

Hakkında haksız suçlamalar yapıldığını söyleyen Gazeteci Sinan Kara, "İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden 2024 yılında 600 bin lira reklam aldım. 2025 yılı için yaptığım sözleşmede 2 banner karşılığında KDV dahil 1 milyon TL aldım. Bu rakamı aya bölersek 75 bin TİL.yapıyor. Belediye ile aramızdaki sözleşme Haziran ayında bitiyor. Yeni bir sözleşme olurmu bilemiyorum. Durumumun sıkışık olduğunu söyledim ve bu 1 milyon lira bana peşin ödendi. 2026 yılı Haziran ayına kadar bu bannerlar yayında kalacak. Benim her şeyim resmi ve belgeli."

'Asıl Büyük Payı O Aldı'

Sinan Kara’nın asıl bombası ise kendisini eleştiren Gazeteci Ümit Kartal'a yönelik oldu. Kara, kendisini suçlayan tarafın belediyeden çok daha yüksek meblağlar aldığını iddia ederek, 'Beni suçlayan kişi 2023 yılında 3 milyon 432 bin TL reklam aldı. Aynı kişi 2024 yılında ise 3 milyon 360 bin TL bütçe aldı" dedi. Kara, "Ben kendisine bir şey dedim mi? Bu reklamlar yıllık sözleşmedir. Karşılaştığımızda da kendisine KDV içinde bir yıllık benner sözleşmesi yaptığımı söyledim. Tamam, ben bilmiyordum dedi ama yine beni karalamaya devam ediyor" sözleriyle tartışmanın fitilini daha da ateşledi.

Hukukçuların Görüşü: "Peşin Ödeme Mutat Değildir"



SON MÜHÜR'ün görüştüğü idare hukuku uzmanları, kamu kurumlarının internet reklamı gibi hizmet alımlarında "sıkışıklık" gerekçesiyle bir yıllık bedeli peşin ödemesinin teamüllere aykırı olduğuna dikkat çekiyor. "Hizmet alınmadan bedel ödenmesi" hususu, Sayıştay denetimlerinde "kamu zararı" olarak nitelendirilebilecek bir risk taşımaktadır görüşünü paylaştı.