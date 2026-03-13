Trendyol Süper Lig’de üst sıraları hedefleyen Göztepe, yarın akşam Corendon Alanyaspor’u konuk edecek. İzmir temsilcisi ile Akdeniz ekibini karşı karşıya getirecek mücadele, İsonem Park Gürsel Aksel Stadı’nda oynanacak.

Saat 20.00’de başlayacak karşılaşmada sarı-kırmızılı ekip, hem taraftarının desteğini arkasına almak hem de puan kayıplarına son vermek istiyor.

Göztepe’de kritik eksik

İzmir ekibinde önemli bir eksik bulunuyor. Sakatlığı devam eden takım kaptanı ve sol bek İsmail Köybaşı, Alanyaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek. Teknik heyet, tecrübeli oyuncunun yokluğunda savunma hattında farklı bir tercih yapmayı planlıyor.

Bilet fiyatları açıklandı

Karşılaşma öncesinde Göztepe yönetimi tarafından bilet fiyatları da duyuruldu. Taraftarların yoğun ilgi göstermesi beklenen mücadelede biletler şu şekilde satışa sunuldu:

kategori: 4.250 TL

kategori: 3.000 TL

kategori: 1.750 TL

kategori: 950 TL

ve 6. kategori: 500 TL

Misafir tribünü: 650 TL

Göztepe’de galibiyet hasreti

Son haftalarda istediği sonuçları alamayan Göztepe’nin galibiyet özlemi dikkat çekiyor. Sarı-kırmızılı ekip, son olarak 31 Ocak’ta sahasında Fatih Karagümrük’ü 2-1 mağlup ederek 3 puana ulaşmıştı.

Bu maçın ardından ligde oynadığı karşılaşmalarda galibiyet elde edemeyen İzmir temsilcisi; Konyaspor (deplasman), Kayserispor ve Eyüpspor ile golsüz berabere kaldı.

Beşiktaş’a deplasmanda 4-0 mağlup olan Göztepe, geçtiğimiz hafta da Rams Başakşehir’e 2-1 yenildi. Bu sonuçlarla birlikte galibiyet hasreti 5 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, 42 puanla 6’ncı sıraya geriledi.

Sezonun ilk yarısında kazanan Alanyaspor olmuştu

İki takım sezonun ilk yarısında Alanya’da karşı karşıya gelmişti. O mücadelede sahadan 1-0’lık galibiyetle ayrılan taraf Corendon Alanyaspor olmuş ve Göztepe sezonun ilk yenilgisini yaşamıştı.

Süper Lig’de 22 yıl sonra bir ilk

Göztepe ile Alanyaspor arasındaki mücadele, Türk futbolu açısından da tarihi bir an yaşatacak. Karşılaşmada Asen Albayrak orta hakem olarak görev yapacak. Bu atamayla birlikte Süper Lig’de 22 yıl sonra ilk kez bir kadın hakem orta hakem olarak görev alacak.

Lale Orta’dan sonra bir ilk

Süper Lig’de daha önce orta hakem olarak görev yapan kadın isim Lale Orta olmuştu. Orta, ligde toplam 4 karşılaşma yönetmiş ve son olarak 8 Mayıs 2004’te oynanan Elazığspor – Gaziantepspor maçında düdük çalmıştı.

Aynı zamanda Merkez Hakem Kurulu başkanlığı da yapan Lale Orta, FIFA kokartı alan ilk Türk kadın hakem olarak tarihe geçmişti.

Asen Albayrak’ın kariyeri

Ankara bölgesi klasman hakemi olan Asen Albayrak, daha önce TFF 1. Lig karşılaşmalarında da görev aldı. Albayrak’ın Göztepe – Alanyaspor mücadelesinde düdük çalacak olması, Süper Lig’de kadın hakemlerin yeniden görev alması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

