BirGün muhabiri İsmail Arı, Tokat’ta gözaltına alındıktan sonra Ankara’ya getirildi. Arı hakkında yürütülen soruşturma kapsamında “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlaması yöneltildi.
Tokat’ta gözaltı, Ankara’ya sevk
İsmail Arı, aile ziyareti için bulunduğu Tokat’ın Turhal ilçesinde 21 Mart akşamı saat 22.10 sıralarında gözaltına alındı. Gözaltı işleminin ardından geceyi emniyette geçiren Arı, sabah saatlerinde Ankara’ya sevk edildi.
Soruşturmayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor
Gazeteci Arı hakkında yürütülen soruşturmanın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürüldüğü öğrenildi. Soruşturma kapsamında Arı’ya, kamuoyunda tartışma yaratan “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlaması yöneltildi.
İfade süreci ve tutuklama talebi
Adliyeye sevk edilen Arı’nın ifadesine ilişkin detaylar ortaya çıkarken, savcılığın Arı’yı ifadesini almadan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk ettiği bildirildi.