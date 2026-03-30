Gazeteci Alican Uludağ hakkında, sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek yürütülen soruşturma kapsamında iddianame tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame mahkemeye sunulurken, Uludağ hakkında üç ayrı suçlamayla kamu davası açıldı.

Sosyal medya paylaşımları soruşturma konusu oldu

Soruşturma süreci, Uludağ’ın X (eski adıyla Twitter) hesabından yaptığı paylaşımlar üzerine başlatıldı. Savcılık, söz konusu içeriklerin “cumhurbaşkanına alenen hakaret”, “yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” ve “yargı organlarını aşağılama” suçlarını oluşturduğu iddiasıyla resen harekete geçti.

Ankara’daki evinde gözaltına alındı

Yürütülen soruşturma kapsamında Uludağ, Ankara’daki ikametinde gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul’a sevk edilen gazeteci, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Tutuklama kararı 20 Şubat’ta verildi

İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliği, 20 Şubat 2026 tarihinde Uludağ hakkında “cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla tutuklama kararı verdi. Bu kararın ardından gazetecinin cezaevine gönderildiği öğrenildi.

İddianame mahkemeye sunuldu

Soruşturmanın tamamlanmasıyla birlikte hazırlanan iddianame, ilgili mahkemeye iletildi. Uludağ hakkında düzenlenen iddianamede, üç ayrı suçlama kapsamında yargılanması talep edildi.

Kamu davası açıldı

Hazırlanan iddianame, İstanbul 26. Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderilerek kamu davası açıldı. Yargılama sürecinin önümüzdeki günlerde başlaması beklenirken, dosyanın içeriği ve mahkeme süreci kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.

