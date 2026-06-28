Son Mühür- Orta Doğu'da 107 gün süren savaşın ardından gelen uzlaşı zor bir dönemden geçiyor.

ABD ve İran arasında başlayan gerilim karşılıklı olarak silahların ateşlendiği haberleriyle bölgede tansiyonu yeniden yükseltti. İran ve ABD , dört aydır süren savaşlarını sona erdirmek için iki haftadan kısa bir süre önce imzalanan geçici anlaşmayı birbirlerini ihlal etmekle suçlayarak Körfez'deki saldırılarına devam etti .

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM tarafından X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, İran'a yönelik saldırılarla ilgili güncel bilgiler paylaşıldı.

Komutanlığın açıklamasında, "CENTCOM güçleri Başkomutan'ın (ABD Başkanı Donald Trump) talimatı doğrultusunda 27 Haziran'da İran'daki çeşitli hedeflere ilave saldırılar düzenledi." ifadeleriyle duyurdu.



İran'ın dün ticari bir gemiye yaptığı saldırılarının ardından ABD'nin karşılık verdiği hatırlatılan açıklamada, İran'a "ateşkes anlaşmasına uyma fırsatı tanındığı" ancak İran'ın bu sabah petrol taşıyan Panama bandıralı bir gemiye düzenlediği yeni bir İHA saldırısı ile "bu yolu seçmediği" kaydedildi.

Hürmüz Boğazı'ndan ticari gemi geçişlerinin devam ettiğinin belirtildiği açıklamada, ABD güçlerinin "teyakkuz halinde, caydırıcı gücü yüksek ve her an harekata hazır durumda" olduğu vurgulandı.

Trump: Öyle bir noktaya geliriz ki...



Trump, ABD'nin 'işi askeri yollarla tamamlayabileceği' uyarısında bulundu.



Trump sosyal medyada yaptığı paylaşımda,

"Öyle bir noktaya gelebiliriz ki artık mantıklı davranamayız ve çok başarılı bir şekilde başlattığımız işi askeri olarak tamamlamak zorunda kalabiliriz. Eğer bu olursa, İran İslam Cumhuriyeti artık var olmayacak!" ifadelerine yer verdi.

Trump'ın paylaşımından yaklaşık bir saat sonra, Kuveyt ordusu hava savunmasının "düşmanca" füze ve insansız hava aracı saldırılarına karşılık verdiğini açıkladı; Bahreyn İçişleri Bakanlığı'na göre ise Bahreyn'de sirenler çalmaya başladı.

İran İslam Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin İran'a yönelik son saldırılarına karşılık olarak, donanma ve hava kuvvetlerinin Kuveyt ve Bahreyn'deki ABD askeri tesislerini hedef alan ortak füze ve insansız hava aracı operasyonları başlattığını açıkladı.

Hürmüz Boğazı'nda denetim bizim...



İran Devrim Muhafızları adına yapılan açıklamada,

“Balistik füzeler ve İHA’larımız, çocuk katili ABD ordusuna ait Kuveyt'teki Ali el-Salem Üssü ile Bahreyn'in Selman Limanı'ndaki Beşinci Filo'ya ait sekiz önemli altyapı tesisini hedef alarak imha etti ve ABD'nin son saldırılarına kararlı şekilde karşılık verdi.”

“Doğasında anlaşmaları ihlal etmek ve verdiği sözleri bozmak bulunan düşman, Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri'nin ihlalde bulunan bir gemiye müdahalesini bahane ederek bugün sabaha karşı İran İslam Cumhuriyeti'ne ait beş kıyı noktasına saldırdı.”

“İslamabad Mutabakatı uyarınca Hürmüz Boğazı'ndaki geçişlerin denetimi İran İslam Cumhuriyeti'nin sorumluluğundadır.”

“Bundan böyle kuralları ihlal eden gemilere karşı geçmişten daha sert şekilde hareket edilecektir.”

“Düşmanın, gerekçe ne olursa olsun, dün gece ve bu gece olduğu gibi önemsiz hedeflere yönelik olsa bile her türlü saldırganlığı ezici bir karşılık bulacaktır.” uyarısında bulunuldu.