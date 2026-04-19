Orta Doğu eksenli krizler emtia piyasalarında sert rüzgarlar estirmeye devam ediyor. Milyonlarca yatırımcının gözü kulağı fiyatlardaki ani yön değişimlerine çevrilmişken, finans dünyasından dikkat çeken değerlendirmeler gün yüzüne çıktı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, ekranlarda yaptığı son analizlerde piyasadaki hareketliliğin basit bir fiyat dalgalanması olmadığını, aksine küçük birikim sahiplerini hedef alan bilinçli bir operasyon yürütüldüğünü dile getirdi.

PİYASALARDA MANİPÜLASYON DÖNEMİ

İçinde bulunduğumuz 2026 yılını manipülasyonların zirve yaptığı bir dönem olarak tanımlayan uzman isim, küresel ölçekte buharlaşan 5,5 trilyon dolarlık devasa kaynağın sıradan bir piyasa hareketi olmadığını belirtti. Yapılan değerlendirmelerde, küresel krizlerin ve devam eden savaşların yarattığı ağır ekonomik faturanın, piyasalardaki ani iniş çıkışlar yoluyla küçük yatırımcılardan tahsil edilmeye çalışıldığı vurgulandı.

FİZİKİ ALTINDA İKİ FARKLI SENARYO

Kapalıçarşı cephesinde fiziki gram altının 6.985 lira seviyelerinden işlem gördüğünü hatırlatan Memiş, önümüzdeki günlerde bölgede yaşanabilecek gelişmelere bağlı olarak iki farklı yol haritası çizdi. Bölgede kalıcı bir sükunetin sağlanması halinde, gram altının kısa sürede 7.000 ile 7.500 lira bandına hızlı bir geçiş yapabileceği tahmin ediliyor. Bu ihtimalde ons altının hedefinin 5.150 dolar olacağı belirtiliyor. Gerilimin sahada tırmanması durumunda ise fiyatların 6.300 ile 6.800 lira arasında sert zikzaklar çizebileceği, ons tarafında da 4.650 ile 4.900 dolar aralığının kritik bir destek bölgesi olacağı ifade ediliyor.

PANİK SATIŞLARINA DİKKAT ÇEKTİ

Piyasada büyük fonları yöneten kesimlerin hamlelerine karşı vatandaşların temkinli adımlar atması gerektiği dile getirilirken, kriz anlarında yapılan en büyük hatanın panik ortamında varlıkları elden çıkarmak olduğu ifade edildi. Canlı yayında yatırımcılara seslenen Memiş, şu ifadeleri kullandı:

"Eğer siz korkup satıyorsanız, birileri o altını ucuza topluyor demektir. Bu bir servet transferi sürecidir. Önemli olan elinizdeki miktarı korumak, nakit paraya geçmek değil, varlığa sahip çıkmaktır."

GÜVENLİ LİMAN SABIR İSTİYOR

Değerlendirmelerde gümüş piyasası da mercek altına alındı. Gümüş cephesinde yakın vadede sert geri çekilmelerin ve satış baskısının etkili olabileceği öngörülürken, altının yıl genelinde gümüşe kıyasla çok daha sağlam bir duruş sergileyeceği tahmin ediliyor. Yatırımcılara varlık dağılımını yaparken sepetlerini dengeli kurmaları tavsiye ediliyor. Belirsizliklerin tavan yaptığı bu çalkantılı süreçte altının güvenli liman olma vasfını koruduğu hatırlatılarak, kriz anlarında anlık duygularla hareket edenlerin değil, varlıklarını sabırla elinde tutan uzun vadeli yatırımcıların kazançlı çıkacağının altı çiziliyor.

