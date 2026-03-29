Son Mühür- ABD'nin ardından uçak gemileriyle sorun yaşayan ülkeler arasına Fransa da eklenecek gibi görünüyor.

ABD ve İsrail'in ''Destansı Öfke Operasyonu'' adını verdiği ancak gelinen nokta itibarıyla Orta Doğu merkezli küresel çapta kaos dışında bir sonuç vermeyen savaşta uçak gemilerinin durumu sorgulanır olmuştu.

Çamaşırhanesinde yangın çıktığı öne sürülen ancak ortaya çıkan görüntülerde büyük hasar aldığı görülen Gerald R. Ford uçak gemisi tamir için Hırvatistan'a çekilmek zorunda kalmıştı.

Fransa'nın tek uçak gemisi...

İran merkezli savaşı gerekçe göstererek emrindeki tek uçak gemisi olan Charles De Gaulle'yi Doğu Akdeniz'e Kıbrıs açıklarına gönderen Fransa'nın bu hamlesi de ilginç bir iddia nedeniyle tartışılmaya başlandı.

Sosyal medyada armeefrance isimli bir haber sitesinin haberinde 42 bin ton ağırlığında, 261 metre uzunluğunda yaklaşık 2 bin mürettebatın bulunduğu Charles De Gaulle'de başı çıkılamayan bir fare istilası ortaya çıktı.



Dünyada ABD dışında nükleer güçle çalışan tek uçak gemisi olan Charles De Gaulle'de fare istilası sonrası tifo salgını başladığına dikkat çeken iddiayı gündeme getiren isim siyaset bilimci Dr. Ali Demirdas oldu.

Fransa sessizliğini koruyor...



''Fransa’nın uçak gemisinde fare istilası had safhaya geldi.

Gemideki tifo salgını nedeniyle bir çok asker iş göremiyor'' hatırlatmasında bulunan Demirdas,

''Geminin bünyesi pas ve bakım sorunlarıyla boğuşuyor.

Afrika’dan kovulan Fransa’yı artık denizler de istemiyor.

500 yıllık Avrupa hegemonyasının sonuna yaklaşıyoruz'' değerlendirmesinde bulundu.

Charles De Gaulle uçak gemisine yönelik fare istilası ve tifo salgınına yönelik iddialar sosyal medyada gündem olmasına rağmen henüz güvenilir kaynaklardan teyit edilebilmiş bir konu değil.