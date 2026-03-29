Son Mühür- Washington Post'un ABD'li yetkililere atıfta bulunarak bildirdiğine göre, Pentagon İran'da haftalarca sürecek kara operasyonlarına hazırlanıyor.

Washington Post'un haberine göre, planlar Özel Harekat birlikleri ve konvansiyonel piyade birlikleri tarafından yapılacak baskınları içerebilir. Post'a göre, Başkan Donald Trump'ın bu planlardan herhangi birini onaylayıp onaylamayacağı belirsizliğini koruyor.

35 bin askere mektup...



Sri Lanka kökenli bağımsız analist Shanaka Aslam Perera,

Üç yıldızlı bir ABD Deniz Piyadesi generali, 35.000 yedek askere, çöl kamuflajlarının hazır olup olmadığını ve ailelerinin hazırlıklı olup olmadığını soran bir mektup gönderdi. Bir gün sonra, 3.500 Deniz Piyadesi Orta Doğu'ya ulaştı.



Mektup 26 Mart 2026 tarihli. Deniz Piyadesi Yedek Kuvvetleri ve Güney Deniz Piyadesi Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Leonard F. Anderson IV tarafından imzalanmış. Şunları soruyor:

“Çöl MARPAT'ınız hemen kullanıma hazır mı, ekipmanınız toplanmış ve hareket etmeye hazır mı, yoksa evinizin bir köşesinde mi saklı? Ailenizin işleri yolunda mı?”

Sonra her şeyi durduran cümle: “Bu teorik bir tatbikat değil. Kuvvetlerimiz şu anda İran'la bağlantılı operasyonlara katılıyor ve Batı Yarımküresi'nde istikrarı korumak için konumlandırılmış durumda. Düşmanlarımız da söz sahibi ve kitlesel seferberlik gerçeklik haline gelebilir.” bilgisini paylaştı.