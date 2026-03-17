Olay, 4 Mart 2022 tarihinde Dikili’de meydana gelmişti. İddiaya göre trafik polisi C.Ç.’nin, T.D. isimli kişiye trafik cezası yazmasının ardından taraflar arasında husumet oluşmuştu. Bu gerginliğin ardından polis memuruna ait otomobil kundaklanmıştı.

Kundaklama anı çevredeki güvenlik kameralarına da yansırken, olay sonrası geniş çaplı soruşturma başlatılmıştı.

Şüpheliden çarpıcı ifade: “Patronum istedi”

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli C.Ç., ifadesinde dikkat çeken bir iddiada bulundu. C.Ç., patronu olduğunu belirttiği T.D.’nin kendisine, ceza yazan polis memurunun aracını kundaklamasını söylediğini öne sürdü. Olayda ayrıca başka bir otomobil ile bir evin panjurunun da zarar gördüğü tespit edildi.

4 sanık hakkında dava açıldı

Soruşturmanın tamamlanmasının ardından şüpheli C.Ç. ve T.D. ile birlikte, olay sonrası yardım ettikleri iddia edilen H.İ.Y. ve T.G. hakkında dava açıldı.

Sanıklar, “görevinden dolayı öç almak amacıyla kamu görevlisine karşı mala zarar verme” suçlamasıyla Dikili 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı.

Yargılama sürecinde C.Ç. önceki ifadesini tekrar ederken, T.D. suçlamaları reddetti. Diğer sanıklar da olaydan haberdar olmadıklarını savundu.

İlk kararda ağır cezalar verilmişti

Mahkeme, Şubat 2025’te verdiği ilk kararda:

C.Ç.’yi toplam 6 yıl 8 ay hapis cezasına,

T.D.’yi aynı suçtan 6 yıl 8 ay hapis cezasına,

H.İ.Y.’yi 2 yıl 9 ay 10 gün,

T.G.’yi ise 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı.

İstinaf “üst sınırdan ceza verildi” diyerek bozdu

Tarafların itirazı üzerine dosya İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 21. Ceza Dairesi’ne taşındı. İstinaf mahkemesi, suçun işleniş şekli ve meydana gelen zararın ağırlığı dikkate alındığında cezaların üst sınırdan verilmesini hukuka uygun bulmadı. Bu gerekçeyle karar bozuldu ve dosya yeniden yerel mahkemeye gönderildi.

Yeniden yargılamada cezalar düşürüldü

Bozma kararının ardından Dikili 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yeniden görülen davada sanıklar hakkında daha düşük cezalar verildi:

C.Ç.’ye 3 yıl 1 ay 15 gün,

T.D.’ye “azmettirme” suçundan 2 yıl 7 ay 17 gün,

H.İ.Y. ve T.G.’ye ise 1 yıl 1 ay hapis cezası verildi. Mahkeme, sanıklar hakkında verilen cezaların ertelenmesine karar verdi.