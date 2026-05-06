Son Mühür/ Beste Temel- Foça Belediyesi, ömrünün zamanlarını Foça'da geçiren Türk edebiyatının usta ismi Tarık Dursun K.’nın hatırasını yaşatmak için anlamlı bir adım attı.

Foça Akademi çalışmaları kapsamında yapılan öykü yarışmasıyla, yeni yazarların keşfedilmesi ve edebiyat dünyasına taze kan kazandırılması planlanıyor.

Tarafsızlığa önem veriliyor

Tarihi dokusu ve doğal güzellikleriyle her zaman sanatçılara yol gösteren Foça, bu yarışmayla kalemine güvenen herkesi hikaye anlatıcılığına çağırıyor.

18 yaşını dolduran bütün vatandaşlar yarışmaya katılabilir. Ancak tarafsızlığı korumak için Foça Belediyesi çalışanları ve jüri üyelerinin birinci derece yakınları yarışmaya katılamıyor.

Başvuru şartları neler?

Yarışmaya katılmak isteyenlerin dikkat etmesi gereken bazı temel kurallar bulunuyor. İşte o kurallar;

Konu serbestliği: Yazarlar konu sınırlaması olmadan, istedikleri temada tek bir öykü ile başvurabilecekler.

Özgünlük şartı: Yollanan eserlerin daha önce hiçbir yerde (dijital veya basılı) yayımlanmamış ve ödül almamış olması gerekiyor.

Yazım formatı: Öyküler, Times New Roman karakterinde, 12 punto ve 1,5 satır aralığıyla yapılmalı. Toplam uzunluğun ise 6 sayfayı geçmemeli.

Etik kurallar: İçerikte hakaret, intihal veya yapay zeka desteği belirlenen eserler elenecek.

Kurulda usta isimler bulunuyor

Türkçenin özenli kullanımı ve özgün anlatım tekniklerinin ön planda olacağı yarışmanın jüri koltuğunda edebiyat dünyasının usta isimleri bulunuyor.

Ahmet Önel, Barış İnce, Bekir Yurdakul, Berat Alanyalı, Gönül Çatalcalı, Hülya Soyşekerci ve Lütfiye Aydın’dan oluşan seçici kurul, gönderilen eserleri detaylıca inceleyecek.

Ödül tek kişiye verilecek

Yarışmanın birincisi için belirlenen ödül 30.000 TL olarak açıklandı. Ödül tek bir kişiye verilecek ve paylaştırılmayacak. Aynı zamanda kurulun uygun görmesi halinde, bir katılımcıya "Jüri Özel Ödülü" takdim edilebilecek.

Başvuru adresi neresi?

Hikayesini paylaşmak isteyen yazarların, eserlerini en geç 20 Temmuz 2026 tarihine kadar "tdkoykuyarismasifocabel" adresine e-posta yoluyla göndermeleri gerekiyor.

Katılımcılar, e-postalarına iki ayrı Word dosyası eklemeli. Birinde yalnızca rumuzun yer aldığı öykü metni, diğerinde ise yazarın açık kimlik bilgileri ve özgeçmişi olmalı. Dosya isimlerinde ise yalnızca öykü adı ve belirlenen beş harfli rumuz kullanılmalı.

Ödül töreni Eylül’de

Heyecanla beklenen sonuçların sonrasında, ödül töreni 26 Eylül 2026 Cumartesi günü saat 17:00’de Reha Midilli Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek.