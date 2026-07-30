İzmir Foça'da belediyeye ait olan eski çöplük alanında meydana gelen yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede çevredeki makilik alanı da etkisi altına aldı. Yerleşim yerlerine doğru giden alevler, ekiplerin havadan ve karadan gerçekleştirdiği yoğun müdahale sonucunda yaklaşık 1 saat içinde kontrol edildi.

Eski çöplük alanında başladı!

Yangının, saat 15.00 sıralarında Foça ilçe merkezine yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta yer alan belediyeye ait eski çöplük sahasında çıktığı öğrenildi. Henüz bilinmeyen bir sebeple meydana gelen yangın, bölgedeki kuru otlar ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek çevredeki makilik alanı da etkisi altına aldı.

Havadan ve karadan yoğun müdahale!

Yangının büyümesinin ardından İzmir Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda geniş çaplı söndürme çalışması gerçekleştirildi. Bölgeye 3 yangın söndürme helikopteri, 8 arazöz ve 2 itfaiye aracı intikal etti.

Kontrol altına alındı!

Rüzgarın etkisiyle yerleşim alanlarına doğru varma riski barındıran yangın, ekiplerin zamanında müdahalesi sonucunda yaklaşık 1 saat içerisinde kontrol altına alındı.