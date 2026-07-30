Son Mühür- AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Çiğli’de başlattığı Çiğli Kipa Taşıt Üst Geçidi Projesi’nde çalışmaların tamamen durduğunu belirterek yazılı bir açıklama yaptı. Projeye ilişkin yerel yönetimi sertt sözlerle eleştiren Saygılı, mart ayında geniş katılımlı tanıtımlarla duyurulan yatırımın bugün aradan geçen zamana rağmen ortada ilerleyen bir çalışmanın olmadığını dile getirdi.

"Mart ayında büyük vaatlerle başladılar, şantiyeyi kaderine terk ettiler"

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kronikleşen proje aksaklıklarına bir yenisinin eklendiğini ifade eden AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Çiğli Ataşehir ile Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’ni birbirine bağlaması hedeflenen köprü çalışmasının durduğunu belirtti. Saygılı, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kaydetti:

"Hep diyoruz ya; yerel yönetimler İzmir'i yarım bırakılan projeler şehri haline getirdi. İşte bunun en somut örneklerinden biri de Çiğli Kipa Taşıt Köprüsü projesidir. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çiğli Ataşehir ile Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'ni birbirine bağlayacak Çiğli Kipa Taşıt Köprüsü'nün yapımına geçtiğimiz mart ayında büyük vaatler ve geniş tanıtımlarla başladı. Ancak aradan geçen zamana rağmen ortada ilerleyen hiçbir çalışma yok. İlk günlerde yapılan sınırlı işlemlerin ardından şantiye alanının çevresi kapatılarak bölge adeta kaderine terk edildi. Bugün sahada ne çalışan bir personel var ne de projeyi ilerleten bir faaliyet."

"Bedelini trafikte mağdur olan İzmirliler ödüyor"

Cemil Tugay başkanlığındaki İzmir Büyükşehir belediyesi yönetiminin seçim öncesinde ve sonrasında verdiği sözleri tutmadığını savunan Bilal Saygılı, aksayan hizmetlerin şehir içi ulaşıma olumsuz yansıdığını açıkladı. Hizmet bekleyen vatandaşların mağdur edildiğini belirten Saygılı sözlerini şöyle tamamladı:

"Cemil Tugay yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi, verdiği sözleri yerine getirmek yerine projeleri yarım bırakmaya devam ediyor. Bunun bedelini ise her gün tarfikte zaman kaybeden, mağdur olan ve hizmet bekleyen İzmirli hemşehrilerimiz ödüyor.’’