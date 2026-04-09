Son Mühür- Basın İlan Kurumu (BİK), resmi ilan ve reklam yayımı yapan süreli yayınların güncel mevzuata uyum sağlaması amacıyla başlattığı kapsamlı eğitim seferberliğinin ilk eğitimini İzmir’de verdi. Dijitalleşen medya dünyasıyla birlikte değişen yönetmeliklerin ve sektörel yükümlülüklerin masaya yatırıldığı uygulamalı eğitimler, bölgedeki basın paydaşlarını bir araya getirerek yeni dönemin yol haritasını çizdi.

Tarihi mekanda Ege Bölgesi basını buluştu

Basın İlan Kurumu İnsan Kaynakları Müdürlüğü’nün koordinasyonunda, İzmir Bölge Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde düzenlenen Bölgesel Uygulamalı Mevzuat Eğitimi, Tarihi Havagazı Fabrikası Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Toplantı; İzmir başta olmak üzere Aydın, Manisa, Muğla ve Uşak illerinden gelen gazete ve internet haber sitesi temsilcilerinin yoğun katılımına sahne oldu. Resmi ilan ve reklam yayımlama hakkına sahip kuruluşların temsil edildiği organizasyonda, medyanın geleceği ve yasal sorumluluklar uygulamalı örneklerle ele alındı.

Bölge Müdürü Başeğmez: "İstişare ve eğitim süreçleri devam edecek"

Eğitimin açılış kürsüsünde söz alan Basın İlan Kurumu İzmir Bölge Müdürü Osman Başeğmez, toplamda 121 basın çalışanının katılım sağladığı bu organizasyonun sektörün niteliğini artırma noktasındaki önemine değindi. Başeğmez, kurum olarak medya temsilcileriyle sürekli diyalog halinde olduklarını belirterek, bu tür bilgilendirme toplantılarının sadece bir başlangıç olduğunu, sektörün gelişimine katkı sunacak eğitim serilerinin önümüzdeki süreçte de kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

Dijital Gazetecilik ve yeni yönetmelik

Eğitimlerin teknik kısmında, Denetim ve İlan Müdürlüğü uzmanları tarafından hazırlanan detaylı sunumlar gerçekleştirildi. Özellikle 1 Nisan 2023 tarihinde internet haber sitelerinin süreli yayın kapsamına alınmasıyla başlayan yeni hukuki süreç, toplantının ana gündem maddesini oluşturdu. Resmi İlan ve Reklam Yönetmeliği’nin getirdiği yeniliklerin yanı sıra; kadro standartları, içerik üretim esasları, muhasebe kayıtları, sektörel defterlerin tutulması ve baskı-dağıtım süreçleri gibi operasyonel detaylar en ince ayrıntısına kadar katılımcılara aktarıldı.

Teknik detaylar ve BİK analitik sistemi anlatıldı

Uygulamalı eğitim boyunca ilanların yayım sürecinden künye yönetimine, isim ve alan adı değişikliklerinden devir işlemlerine kadar pek çok kritik başlık değerlendirildi. Ayrıca, internet haber sitelerinin performanslarını ölçümleyen BİK Analitik sistemi ve kurumun dijital ilan vitrini olan ilan.gov.tr platformunun verimli kullanımı konusunda teknik bilgilendirmeler yapıldı. Yayıncılıkta süreklilik ve ek gösterge avantajları gibi ekonomik başlıklar da denetim boyutlarıyla ele alınarak medya kuruluşlarının mağduriyet yaşamaması adına izlemeleri gereken yollar hatırlatıldı.

Eğitim maratonunun ikinci durağı Karadeniz olacak

İzmir’de başarıyla tamamlanan mevzuat eğitimlerinin bir sonraki halkası Karadeniz Bölgesi’nde devam edecek. Planlamaya göre 15 Nisan Çarşamba günü Trabzon Bölge Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan ikinci toplantıya; Trabzon, Artvin, Bayburt, Giresun, Gümüşhane ve Rize illerindeki gazete ve internet haber sitesi yetkilileri katılım gösterecek. Basın İlan Kurumu, bu eğitim dizisiyle Türkiye genelindeki tüm resmi ilan yayıncılarının mevzuat konusundaki bilgi birikimini en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor.

