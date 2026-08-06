Yenifoça'da yaşayan site sakinleri, ilerleyen yaşına rağmen oldukça dinç olan Yusuf Çobanoğlu için evinin bahçesinde sürpriz bir doğum günü etkinliği düzenledi. Aralarında eski milli hakem Engin Kurt’un da bulunduğu komşuları, el birliğiyle hazırladıkları yiyecekleri neşeyle paylaşırken iki büyük pastayı "İyi ki doğdun Yusuf" tezahüratları eşliğinde kesti. Kendisi için hazırlanan kutlamadan dolayı duygulanan Çobanoğlu, komşularına "Beni düşündüğünüz için size güzel insanlar diyorum" sözleriyle teşekkür etti. Site sakinleri, Yusuf amcalarının elini öperek önümüzdeki yıl 102. yaş gününü de hep birlikte kutlamak üzere sözleşti.

"Sitemizin moral kaynağı, abisi ve babası"

Kutlamada konuşan eski milli hakem Engin Kurt, Yusuf Çobanoğlu’nun yardımseverliği ve örnek kişiliğiyle tüm mahallenin sevgisini kazandığını ifade etti. Tarihi bir güne tanıklık ettiklerini belirten Kurt, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün hakikaten site olarak çok tarihi günlerden birini yaşıyoruz. Sitemizin abisi, babası, Yusuf Çobanoğlu büyüğümüzün 101. yaşını güzel bir şekilde kutluyoruz. Yusuf abimiz, vermiş olduğu ağabeylik, babalık neticesinde sitenin moral kaynağı. Biz kendisinden çok memnunuz. Yıllardır birlikte yaşıyoruz. Tek arzumuz onun hayırlısıyla, sağlıklı bir şekilde hayatına devam etmesi. İnşallah 102. yaşını, seneye kutlamak nasip olsun istiyoruz."

Afyonkarahisar’dan Türk Silahlı Kuvvetleri’ne uzanan öykü

Hayat hikayesinden bahseden Yusuf Çobanoğlu, Fransızlardan Türklere geçen demir yolunun kısım şefi olan babasının görevi nedeniyle Afyonkarahisar’ın Yıldırım Kemal tren istasyonundaki lojmanda dünyaya geldiğini aktardı. Ailesinin geçim sıkıntısı yaşaması üzerine Afyon Lisesi 2. sınıftayken okulu bırakarak Ankara Zırhlı Birlikler Okulu’na geçtiğini belirten Çobanoğlu, 1950 yılında astsubay olarak göreve başladı. İskenderun, Erzurum, Babaeski ve Denizli gibi pek çok bölgede görev yapan Çobanoğlu, Denizli Askeri Mahkemesi İdari Amirliği’ndeki 10 yıllık görevinin ardından eşinin rahatsızlığı nedeniyle emekliye ayrılarak İzmir’e yerleştiğini söyledi.

"Eşimi kaybedince ben de kayboldum"

2016 yılında eşini kaybettikten sonra zor günler geçirdiğini ancak dostlarının desteğiyle yeniden hayata tutunduğunu vurgulayan Çobanoğlu, yaşam mücadelesini şu sözlerle aktardı:

"Çok değerli bir eşim vardı. Bana yardımcı, sağ kolumdu. Her şeyimdi. Ona danışmadan hiçbir şey yapmazdım. Onu kaybedince bende kayboldum. Arkadaşlarım beni aldı, orduevlerine, askeri gazinolara götürdüler. Buralarda da gün geçireceksin, pes etme dediler. Ölünceye kadar buralara geleceksin gideceksin dediler. Derneğimize gidip gelmeye başladım. Oralarda tavlayı ilerlettim. Altıncı Tavla Olimpiyatlarında da 42 kişiyle çarpıştım, onları yenerek birinci oldum. Madalya aldım. İki gazete okurdum her gün. Sonra Yenifoça Belediyesi’nde görev aldım. Encümen üyeliğine yükseldim. Burada yol yoktu. Bizler yaptık."

Uzun yaşamın sırrı: Sevgi, temizlik ve sabır

Uzun ve sağlıklı yaşamanın temel ilkelerini paylaşan 101 yaşındaki çınar, gençlere ve tüm insanlara doğaya ve çevresine saygılı olmalarını tavsiye etti. Yaşam felsefesini anlatan Çobanoğlu şunları kaydetti:

"Herkese söylüyorum. Bir defa insanları seveceksin. Hayvanları seveceksin. Tabiatı seveceksin. Hiç kimseye zarar vermemek için uğraşacaksın. Emin olun yürürken karıncalara basmamak için bile çok dikkat ederdim. Karıncanın yollarını çizerdim, karıncaya yol verirdim. Böyle yaşadım. Hayvanları çok severim. Yaşamak istiyorsan, insanları, hayvanları, tabiatı seveceksin ama en mühimi sabırlı olacaksın. Her şeye itiraz etmeyeceksin. Her şeyi iyi göreceksin. Çok sabırlıyım. Allah’ta bana sabırlı olmanın mükafatını veriyor. Her şeyden önce temiz olacaksın. Ruhen ve bedenen temiz olacaksın. Giyimine kuşamına dikkat edeceksin."

"Gençlere ve tüm insanlara tavsiyem sabır"

İki oğlu ve dört torunu olduğunu belirten Çobanoğlu, konuşmasını gençlere yönelik öğütleriyle tamamladı:

"Gençlere tavsiyem, sabırlı olmak. Sabır her zorluğu yıkar. Sabırlı olan bir süre sonra daha doğru karar verir. İnsanları sevecek ve sevilecek. İşten korkmayacak çalışacak. Daha fazla para veriyor diye hemen işi değiştirmeyecek. Herkesin bir payı var. Tanrı sen bu kadar yiyeceksin, bu kadar gezeceksin, bunları alacaksın demiş sana. Fazlası yok. Tavsiyem, sabırlı olsunlar, insanları hayvanları sevsinler, günlerini gün yapmaya uğraşsınlar."