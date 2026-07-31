Son Mühür- CHP'deki "mutlak butlan" kararının ardından yaşanan süreçte Özgür Özel’in liderliğinde kurulan YENİ Parti İzmir’de adeta bir istifa dalgası başlatmıştı. Kentteki birçok ilçe belediye başkanı rozet çıkarıp YENİ Parti saflarına geçerken, gözler kararı merakla beklenen Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı’ya çevrilmişti. Kulislerde CHP’de kalacağı konuşulan Fıçı, beklenen açıklamayı yaptı.

Mevcut konumunu koruduğunu duyurdu.

"Siyasi tartışmaları bir kenara bıraktık"

Yaz sezonunun en yoğun günlerini geçiren kentte hizmet aksamasına izin vermeyeceklerini belirten Fıçı, önceliğinin siyasi çalkantılar değil Foça halkı olduğunu vurguladı. Temizlikten altyapıya kadar belediye sorumluluklarının katlandığı bir dönemde görevine odaklandığını ifade eden Fıçı, kentin ihtiyaçlarını ilk sıraya koyduğunu belirterek şunları söyledi;

"Foça’nın en yoğun dönemini yaşadığı bugünlerde, siyasi süreçlere dair değerlendirmeleri bir kenara bırakarak görevime ve kentimize odaklanmayı öncelikli görüyorum."

Özel'in yeni yoluna saygı, mevcut durumda değişiklik yok

Ankara merkezli gelişmeleri ve Özgür Özel liderliğinde şekillenen hareketi yakından izlediğini gizlemeyen Fıçı, atılan adımlara açık kapı bıraktı. Özgür Özel ve beraberindeki kadroların kararına saygı duyduklarını belirten Foça Belediye Başkanı, halkın yararını gözeten her demokratik çabayı kıymetli bulduğunu dile getirdi.

Açıklamanın en kritik noktasıysa partideki geleceğine dair kısım oldu. Meclis üyeleriyle istişareleri sürdürdüklerini kaydeden Fıçı, şu an için siyasi konumunda herhangi bir değişiklik bulunmadığının altını çizdi.

İleride karar alınırsa şeffaf olacak

İzmir’de üst üste gelen istifaların ardından Foça’daki bu tutumunun karşısında Fıçı, kapıları tamamen kapatmış da değil.

İlerleyen süreçte yeni bir karar alınması gerekirse bunu Foça’nın çıkarlarını gözeterek yapacaklarını belirtti. Olası bir karar değişikliğinde kamuoyunun şeffaf bir şekilde bilgilendirileceğini duyurarak mesajını tamamladı.

